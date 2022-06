L’Algérie s’impose face à l’Ouganda : buts et résumé du match

Dans une enceinte du 05 juillet 1962 à moitié pleine suite aux restrictions de la CAF, l’équipe d’Algérie a entamé sa campagne pour le compte de la première journée de la phase éliminatoire de la CAN 2023 ; Les Verts ont accueilli l’équipe de l’Ouganda. Un match qui s’est soldé par la victoire de l’équipe d’Algérie sur le score de 2-0.

Les Verts ont été entreprenants dès le début du match. Essayant de débloquer le score sur le tableau d’affichage, le danger avait un seul synonyme du côté de l’équipe d’Algérie. Véritable maitre du jeu, Youcef Belaili a été de loin le meilleur joueur algérien sur la pelouse. Des dribles fantaisistes, des gestes techniques alléchants et de la détermination conjuguée dans le jeu, les nombreuses tentatives de l’ailier de Brest ont été récompensé à la 28ᵉ minute de la première période suite à une combinaison sur coup franc.

En effet, après un ballon piqué par Youcef Belaili au-dessus de la barrière que formait les joueurs Ougandais, le défenseur, Aissa Mandi, a pu ouvrir le score de la rencontre suite à la réception du ballon manqué par la tête d’Islam Slimani.

Les Verts n’ont eu un frisson en concédant un pénalty après 2 minutes du but de Aissa Mandi. Suite à l’obstruction commise par l’ailier, Rachid Ghezzal, dans la surface de réparation, l’équipe de l’Ouganda a bénéficié d’un pénalty. Pour sa premiere titularisation avec les Verts, Le portier algérien, Mustapha Zaghba s’est imposé face au joueur ougandais en sauvant sa cage.

Un sauvetage qui a permis à l’équipe d’Algérie de tenir leur avance qui s’est consolidée par le récital de Youcef Belaili. Ce dernier ne s’est pas contenté d’etre de danger numéro 1 et a fait vibrer le public du stade du 05 juillet en étant l’auteur d’un retourné acrobatique miraculeusement sauvé par le gardien de l’équipe de l’Ouganda.

Une seconde période pour le plaisir

Face à une inoffensive équipe de l’Ouganda, le match s’est dirigé dans seul sens. Pour pallier le relachement des joueurs, le sélectionneur Belmadi a effectué ses premiers changements pour tenter de creuser l’écart. Mais la consécration a porté la signature du talentueux Youcef Belaili.

Suite à un rush de l’ailier du Stade brestois, le natif d’Oran s’est définitivement récompensé par le second but des Verts, tenant, ainsi, sa promesse d’avant match. Par cette victoire, l’équipe d’Algérie s’empare de la première place du groupe F des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations suite au match nul 1-1 entre le Niger et la Tanzanie. Cette derniere sera le procahine adversaire des Verts le 08 juin prochain.