L’Algérie s’impose difficilement contre la Jordanie (2 – 1)

L’équipe d’Algérie s’est imposée face à la Jordanie par deux buts à un, pour sa deuxième sortie en Coupe du monde-2026. La sélection nationale garde ses chances intactes pour la qualification pour les huitièmes de finale du Mondial américain.

Et pourtant, les Algériens entament bien le match. Ils exercent une pression sur les bois adverses et réussissent même à se procurer des situations. On cite notamment les deux actions dangereuses de Mahrez. Deux face à face, mais sans parvenir à concrétiser ses occasions.

Côté Jordanie, les joueurs axent sur les contre-attaques, en affichant une condition physique impressionnante. Sur une faute grossière de Zerrouki, qui fait une passe latérale dans le camp algérien, un joueur jordanien reprend la balle, il sert Nizar Al-Rashdan qui réussira à ouvrir le score d’un tir à ras de terre 36′.

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Un but qui fera réagir les Verts. Ils vont donner le tout pour le tout, en vain. En effet, ils peinent à désaxer la défense jordanienne qui résiste bien derrière.

La Jordanie mène par un but à zéro, c’est sur ce score que l’arbitre slovène renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

Les Algériens renversent la vapeur en seconde période

Après la pause citron, Vladimir Petkovic opère ses deux premiers changements. Il incorpore Benbouali et Bentaleb à la place de Zerrouki et Boudaoui.

Dès le coup d’envoi de la deuxième mi-temps, les Fennecs tenteront de rentrer vite dans le vif du sujet, mais toujours sans parvenir à désaxer la défense jordanienne. Il va falloir attendre jusqu’à la 69e minute pour que Benbouali débloque enfin la situation. Sur un corner exécuté par Mahrez, l’attaquant algérien réussit à remettre les pendules à l’heure d’une jolie tête.

Les hommes de Petkovic poursuivent leurs assauts. Et leurs efforts seront récompensés par un second but. Encore sur un corner, et suite à une balle déviée de la tête par Mandi, Gouiri, bien placé, donne l’avantage au score à l’EN 82′.

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En menant par deux buts à un, les Algériens prennent plus de confiance. Ils gèrent intelligemment la suite de la rencontre. Le coach Petkovic sécurise l’arrière garde de l’équipe, en incorporant Belaid et Hadjam.

Rien ne va changer au tableau d’affichage jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. L’Algérie l’emporte par deux buts à un. Victoire difficile certes, mais ô combien importante. La sélection nationale arrache les trois précieux points qui lui permettent de garder ses chances intactes pour la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Place maintenant au prochain match face à l’Autriche.