L’Algérie s’impose comme le 2ᵉ plus grand exportateur de ce produit vers l’Europe

Des chiffres récents publiés par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, placent l’Algérie en position de deuxième exportateur de gaz naturel par pipeline vers l’Europe au cours du premier trimestre de cette année.

Cette performance notable positionne le pays juste derrière la Norvège, consolidant son rôle stratégique dans l’approvisionnement énergétique du continent.

Selon les données d’Eurostat, l’Algérie a fourni 19,4 % des besoins de l’Union européenne en gaz naturel acheminé par ses infrastructures pipelinières. La Norvège conserve quant à elle sa place de leader incontesté, ayant exporté 52,6 % du gaz consommé par les pays de l’Union.

Ces chiffres soulignent l’importance croissante de l’Algérie en tant que fournisseur fiable pour l’Europe.

L’Algérie, 2ᵉ fournisseur de Gaz Naturel par pipeline de l’Europe au premier trimestre 2025

Le rapport d’Eurostat met également en évidence une augmentation significative de 19 % de la valeur financière des exportations algériennes de cette matière première essentielle, comparativement à la même période de l’année précédente.

Cette croissance témoigne de la vitalité et de la valeur ajoutée des approvisionnements algériens dans un contexte énergétique mondial en constante évolution.

L’Union européenne demeure le principal débouché pour le gaz naturel algérien. Cette relation privilégiée est facilitée par deux gazoducs majeurs : le Transmed, qui relie l’Algérie à l’Italie et dont la capacité d’exportation atteint environ 32,5 milliards de mètres cubes, et le Medgaz, qui assure la connexion avec l’Espagne, offrant une capacité d’exportation de plus de 8 milliards de mètres cubes. Ces infrastructures sont essentielles pour la sécurité énergétique de l’Europe.

Le GNL américain poursuit sa domination en Europe, selon Eurostat

Parallèlement, le rapport d’Eurostat révèle la domination continue des exportations américaines de gaz naturel liquéfié (GNL) sur le marché européen. Au cours du premier trimestre de l’année, le GNL américain a représenté 50,7 % du total des importations européennes en termes de valeur financière. Cette prépondérance est notable, plaçant les États-Unis largement en tête, devant la Russie (17,0 %) et le Qatar (10,8 %).

Le conflit russo-ukrainien a incontestablement joué un rôle déterminant dans cette augmentation des importations européennes de GNL américain. Des données officielles européennes indiquent que l’Union européenne a importé un volume impressionnant de 120 milliards de mètres cubes de GNL en 2023.

Au sein de ce marché, les États-Unis se sont imposés comme le premier fournisseur du bloc, capturant une part de 50 % des importations totales. Il est à noter que les volumes d’importation en provenance des États-Unis ont quasiment triplé par rapport à l’année 2021, illustrant un profond repositionnement des flux énergétiques vers l’Europe.