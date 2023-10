L’Algérie s’impose comme le 2ᵉ fournisseur de gaz de la France en 2023

Le contexte de la guerre en Ukraine a fait bien des ravages de par le monde. Bientôt 2 ans après le cout d’envoi de l’offensive russe en Ukraine, les répercussions de cette décision se font encore sentir dans plusieurs pays, notamment la France.

Plusieurs pays européens, dont l’Hexagone, dont l’approvisionnement en gaz naturel reposait sur les exportations russes, ont dû trouver des alternatives suite au déclenchement de la guerre. L’Algérie étant un pays gazier idéalement situé géographiquement pour desservir l’Europe, le pays a donc repris une part du marché vacant, augmentant de ce fait ses quotas d’exportations vers le vieux continent.

L’Algérie devient un des exportateurs principaux de GNL vers la France en 2023

Selon un récent rapport du ministère de la Transition énergétique français, l’Algérie et le Nigéria sont devenus des fournisseurs de gaz importants pour la France en 2022. Cette évolution fait suite à une tentative de diversification des sources d’approvisionnement en énergie par la France, en réponse à la réduction des livraisons de gaz russes.

À LIRE AUSSI : Energy Institute : l’Algérie dans le top 4 des pays arabes les plus consommateurs de gaz naturel

La France, traditionnellement dépendante des importations d’énergies fossiles, a cherché à réduire sa dépendance au gaz russe en 2022 en se tournant vers d’autres producteurs. Les États-Unis sont ainsi devenus le principal fournisseur, représentant 25 % des importations totales de gaz, tandis que l’Algérie et le Nigéria ont également gagné en importance, avec respectivement 8 % et 2 % des entrées brutes.

L’Algérie passe ainsi de 3ᵉ à 2ᵉ plus gros exportateur de gaz vers la France depuis 2021, où elle trônait après la Norvège (36 %) et la Russie (17 %). Alors qu’elle gagne en importance pour l’approvisionnement français en gaz naturel, l’Algérie n’a pourtant pas élevé son quota d’exportations. Notre pays continue à représenter 8 % seulement du volume de gaz acheté par la France, et ce, depuis 2021.

Exportations de pétrole : l’Algérie devient un acteur clé du marché français

Parallèlement, l’Algérie a par ailleurs été un des fournisseurs clés de pétrole pour la France en 2022. L’Algérie a livré 3.7 mégatonnes équivalent pétrole (Mtep) pour cette même année en Hexagone, devenant ainsi le 4ᵉ exportateur d’or noir dans le pays après le Nigéria (4.2 Mtep).

À LIRE AUSSI : En raison d’une grève, le prix du gaz naturel en hausse

La France demeure vulnérable aux perturbations sur les marchés pétroliers, car elle produit très peu de pétrole brut et dépend largement des importations. Les importations de pétrole brut du pays ont augmenté de 20,5 % en 2022, atteignant 41,9 Mtep.