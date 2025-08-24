L’Algérie signe une première en Slovénie : les produits algériens à l’honneur à l’AGRA 2025

C’est une première qui en dit long sur les ambitions économiques de l’Algérie. Quinze producteurs nationaux participent à la 63e édition du Salon international de l’agriculture et de l’agroalimentaire AGRA 2025, en Slovénie.

Celui-ci se tient à Gornja Radgona du 23 au 28 août. Une présence inédite sur le sol européen, après plusieurs expériences réussies en Afrique et dans le Golfe. Elle illustre autant la volonté d’exporter que le resserrement des liens entre Alger et Ljubljana.

Cette participation survient quelques mois seulement après la visite officielle du président de la République en Slovénie, le 12 mai dernier. Qui a été marquée par la signature de plusieurs accords de coopération.

Cette participation s’inscrit ainsi dans une dynamique de rapprochement politique et économique, renforcée par l’accord gazier conclu à l’automne 2024. Cet accord entre Sonatrach et son partenaire slovène prévoit l’approvisionnement annuel de 300 millions de mètres cubes.

AGRA 2025 : une vitrine européenne pour le made in Algeria

Selon le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, la présence algérienne à l’AGRA 2025 vise à « promouvoir la coopération bilatérale, tout en ouvrant de nouvelles perspectives aux produits algériens sur le marché européen ». Le pavillon national a été inauguré en présence de la ministre slovène de l’Agriculture, Matija Çalusić. Il a d’ailleurs attiré l’attention dès les premières heures.

En effet, les visiteurs se sont montrés séduits par la diversité et la qualité des produits exposés. Cela a confirmé « l’attractivité et la compétitivité du made in Algeria à l’international ». Pour les producteurs, ce rendez-vous représente une occasion concrète de tester leurs produits. En effet, ils font face aux exigences des consommateurs européens et peuvent nouer de nouveaux partenariats commerciaux.

Algérie – Slovénie : une participation qui reflète un rapprochement bilatéral

En outre, la présence algérienne en Slovénie n’est pas qu’économique. Elle s’inscrit dans un contexte plus large de rapprochement diplomatique. La visite de mai dernier avait déjà ouvert la voie à une coopération renforcée dans divers secteurs :

Un mécanisme de consultations politiques,

La coopération policière,

Le transport maritime,

Le domaine spatial à des fins pacifiques,

Des échanges institutionnels entre les chambres de commerce et les conseils économiques des deux pays.

Le président algérien avait alors affirmé que « la voie est ouverte pour l’établissement de relations fortes et exemplaires entre un État européen et un État maghrébin et africain ».

AGRA, un carrefour majeur en Europe centrale

Par ailleurs, avec plus de 1 700 exposants venus de 35 pays, l’AGRA figure parmi les rendez-vous incontournables de l’agriculture et de l’agroalimentaire en Europe centrale. Innovations technologiques, sécurité alimentaire et nouvelles pratiques agricoles y sont mises en avant. Cela offre un espace privilégié pour les échanges entre professionnels et décideurs.

Enfin, la participation algérienne à ce salon illustre ainsi un double objectif. Cela permet d’affirmer la présence du pays sur la scène agricole mondiale. Mais aussi d’inscrire durablement ses produits sur le marché européen, dans un contexte de coopération bilatérale en pleine expansion.