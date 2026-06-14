L’Algérie signe une nouvelle exemption de visa avec un pays asiatique : qui peut en bénéficier ?

Nouveau cap diplomatique entre Alger et Tachkent. Jeudi 11 juin, l’Algérie et l’Ouzbékistan ont officialisé un accord d’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques. Ce texte a été paraphé à Alger à l’occasion de la visite officielle du chef de la diplomatie ouzbèke, Bakhtiyor Saidov.

Attention à ne pas s’y méprendre : cette mesure ne s’applique pas au grand public. L’exemption de visa cible exclusivement les officiels et les diplomates. Notamment, ceux munis d’un passeport diplomatique, et ce, uniquement dans le cadre de leurs missions d’État entre les deux pays.

Cet accord a été formalisé à la suite d’un tête-à-tête entre Ahmed Attaf, ministre d’État et chef de la diplomatie algérienne, et son homologue ouzbek, Bakhtiyor Saidov.

Le passeport diplomatique algérien s’offre une nouvelle exemption de visa

Basé sur le principe de réciprocité, cet accord lève l’obligation de visa pour les diplomates des deux pays. L’objectif ? Fluidifier les déplacements professionnels entre Alger et Tachkent. Et ce, qu’il s’agisse de missions officielles, de sommets gouvernementaux ou de rencontres institutionnelles.

En revanche, pas de changement pour le grand public : les Algériens munis d’un passeport ordinaire restent soumis aux formalités de visa habituelles pour se rendre en Ouzbékistan. Qu’il s’agisse de tourisme, d’études ou d’affaires, les conditions d’entrée restent inchangées pour les citoyens non diplomates.

Plus qu’une simple facilitation de voyage, cette visite traduit l’ambition d’Alger et de Tachkent de muscler leurs échanges. Pour donner du relief à leur partenariat, les deux ministres ont acté le lancement de nouveaux leviers de coopération, à l’image d’une commission mixte et d’un conseil d’affaires.

Qui peut bénéficier d’un passeport diplomatique algérien ?

Régi par le décret présidentiel de juin 2023, le passeport diplomatique algérien est d’abord accordé au personnel du ministère des Affaires étrangères (agents diplomatiques et consulaires). Ce privilège s’étend également à leur famille proche (conjoint, enfants mineurs ou célibataires) ainsi qu’aux attachés de défense et militaires et à leurs proches durant leur mission.

Ce document est également attribué, pour la durée de leur mandat, aux plus hautes autorités de l’État en exercice. Parmi elles figurent le président de la République et ses proches collaborateurs (cabinet, conseillers), les membres du gouvernement, les chefs de corps de l’Armée nationale populaire (ANP), ainsi que les présidents des grandes institutions constitutionnelles (Sûreté nationale, Conseil de la Nation, APN, Cour suprême).

Enfin, l’Algérie octroie ce passeport à vie à certaines personnalités après la fin de leurs fonctions. Sont concernés les anciens chefs d’État, de gouvernement et présidents d’institutions constitutionnelles. Mais aussi, les veuves d’anciens présidents, ainsi que les ambassadeurs et consuls généraux à la retraite.

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