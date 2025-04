L’Algérie sévit contre la spéculation auto : 6 revendeurs de véhicules Fiat arrêtés

Le rideau est tombé sur une opération de spéculation qui a mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux. Une vidéo virale montrant des Fiat Doblo Panorama vendues à des prix vertigineux a servi de déclencheur à une enquête judiciaire éclair, débouchant sur l’arrestation de six individus.

Ces derniers sont désormais sous les verrous, soupçonnés d’avoir transformé la revente automobile en terrain de fraude et d’abus de fonction.

Une affaire symptomatique d’un fléau que les autorités cherchent à endiguer, au moment où la production locale de véhicules à Oran représentait un nouvel espoir pour le marché automobile algérien, longtemps asphyxié. Mais cette promesse de relance a été vite rattrapée par des pratiques illégales, suscitant colère et indignation chez les citoyens.

C’est un court extrait vidéo diffusé sur les réseaux sociaux qui a alerté les autorités. On y voit un vendeur proposer plusieurs Fiat Doblo Panorama à des tarifs largement au-dessus des prix affichés par le fabricant officiel. Ces images ont rapidement déclenché un tollé en ligne, révélant une forme de spéculation que les autorités avaient décidé d’éradiquer.

Spéculation sur le Fiat Doblo Panorama : les accusations lourdes et une détention provisoire décidée

Dans la foulée, le parquet de Berrahal, dans la wilaya d’Annaba, a ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire. L’investigation a rapidement permis l’identification et l’interpellation de six personnes, identifiées sous les initiales (B.S.), (L.S.), (K.M.), (N.R.), (A.T.) et (I.A.). Cinq véhicules Fiat Doblo ont été saisis dans le cadre de cette opération.

Les six mis en cause ont été présentés le 29 avril 2025 devant le parquet de la République près le tribunal de Berrahal. Le juge d’instruction a retenu plusieurs chefs d’inculpation, à savoir :

Spéculation commerciale non autorisée,

Falsification de documents commerciaux,

Abus de fonction.

Après leur audition, le magistrat instructeur a ordonné leur placement en détention provisoire, selon un communiqué officiel publié dans la soirée de mardi. Une décision qui envoie un signal fort aux spéculateurs et marque une volonté affichée de rétablir l’ordre dans un marché particulièrement sensible.

Fiat Doblo Panorama, un modèle qui s’impose, mais qui fait face à de vives spéculations sur le marché automobile informel

Le Fiat Doblo Panorama, assemblé localement à l’usine d’Oran dans le cadre du retour industriel du constructeur italien en Algérie, cristallise depuis plusieurs semaines les frustrations du public. Accessible en principe à un prix encadré, il est rapidement devenu objet de toutes les convoitises, et parfois, d’abus.

Face à la flambée de prix pratiquée par certains revendeurs, les pouvoirs publics ont tenu plusieurs réunions d’urgence. Le ministère de l’Industrie, le ministère du Commerce, ainsi que les représentants de Fiat El Djazaïr, ont coordonné leurs efforts pour contenir le phénomène. L’affaire révélée à Berrahal constitue ainsi la première mise en application concrète des mesures promises par l’État contre la spéculation.

Une première affaire appelée à faire jurisprudence ?

Cette arrestation collective et la sévérité de la réponse judiciaire pourraient faire date. Pour les autorités, il ne s’agit pas seulement de sanctionner une dérive ponctuelle, mais d’instaurer un précédent dans un secteur miné par la spéculation. Alors que le retour à la production nationale était censé soulager les consommateurs, cette affaire rappelle la nécessité d’un encadrement rigoureux et de sanctions fermes.

Il reste à savoir si cette opération marquera le début d’une série d’autres enquêtes dans le secteur automobile, où les lignes entre commerce légal et pratiques douteuses sont parfois floues.