Le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, a affirmé que le projet du câble électrique sous-marin pour exporter l’électricité d’Afrique vers l’Europe via l’Algérie est tout à fait réalisable. Il a souligné que l’Algérie deviendra la « batterie de l’Europe » grâce à ses capacités d’exportation d’électricité verte (l’électricité produite uniquement à partir de sources d’énergies renouvelables).

Dans une déclaration à la Télévision algérienne, Hachichi a mis en avant les capacités de production d’électricité de l’Algérie et son expertise hautement qualifiée. Il a rappelé que Sonatrach est une entreprise leader à l’échelle continentale, dotée d’une expertise mondiale, et qu’elle apporte tout son soutien aux pays africains dans le domaine énergétique.

Le PDG de Sonatrach a également indiqué que son entreprise est leader au niveau national et continental, classée 12ème au monde. Elle est le moteur de l’économie nationale et a pour missions principales de satisfaire les besoins du marché national en hydrocarbures et produits pétroliers, ainsi que d’exporter pour alimenter les caisses de l’État.

Sonatrach est une entreprise intégrée, de l’amont à l’aval, couvrant ainsi les activités d’exploration, de développement, de production, de transport, de transformation et de commercialisation.

Sonatrach renforce sa position sur la scène énergétique mondiale

Hachichi a rappelé que Sonatrach possède 154 filiales et participations à travers le monde, en Amérique latine, en Europe et en Afrique. L’entreprise s’appuie sur une stratégie à court, moyen et long terme, approuvée par son conseil d’administration et son assemblée générale.

Le PDG de Sonatrach a révélé que l’un des objectifs de l’entreprise est de maintenir une production de 160 milliards de mètres cubes de gaz naturel brut à l’horizon 2060-2065.

En ce qui concerne les découvertes, Hachichi a indiqué que Sonatrach a réalisé 14 découvertes de pétrole et de gaz jusqu’à fin juillet, et que ce nombre devrait augmenter d’ici la fin de l’année.

Il a également affirmé que la stabilité et la reprise économique de ces dernières années ont fait de l’Algérie une destination privilégiée pour les grandes entreprises énergétiques mondiales, ce qui s’est traduit par la signature de nombreux accords.

Dans le même contexte, Hachichi a révélé que Sonatrach est en phase de négociation qui aboutira à la signature de contrats dans les prochains mois, garantissant ainsi la poursuite de la production et des investissements sur une base gagnant-gagnant avec les grandes entreprises énergétiques mondiales.

Il a également annoncé que Sonatrach a ouvert de nouveaux marchés pour le gaz en Europe et a attribué 16 contrats de commercialisation pour le pétrole algérien, Sahara Blend, pour cette année.

Concernant les investissements de l’entreprise au Niger, Hachichi a indiqué que Sonatrach poursuit ses investissements dans ce pays frère et que le renouvellement de l’accord de sécurité entre les deux parties est nécessaire.

