L’Algérie séduit les investisseurs étrangers : 270 projets approuvés depuis novembre 2022

L’Algérie attire de plus en plus d’investissements étrangers. Depuis le 1er novembre 2022, date du lancement officiel de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), pas moins de 270 projets liés à des opérateurs étrangers ont été enregistrés, pour une valeur globale déclarée de 9 milliards de dollars. C’est ce qu’a annoncé ce mercredi le directeur général de l’agence, Omar Rekhache, en marge d’un forum économique à Alger.

À LIRE AUSSI : UNESCO : Découvrez les 11 sites algériens exceptionnels du patrimoine mondial (photos)

Organisé sous le thème « Relancer l’investissement productif : un outil stratégique pour intégrer l’Algérie dans les chaînes de valeur régionales et mondiales », l’événement a été l’occasion pour l’AAPI de faire le point sur la dynamique des investissements en cours. Selon M. Rekhache, les projets enregistrés sont répartis entre investissements directs étrangers (IDE) et partenariats avec des opérateurs économiques locaux.

Les investissements étrangers en Algérie atteignent 9 milliards de dollars : 270 projets enregistrés

Ces projets couvrent plusieurs secteurs clés, en particulier l’industrie, l’agriculture et les énergies renouvelables. Le directeur général de l’AAPI a souligné que le nombre de projets recensés jusqu’à présent reste provisoire, car de nombreuses demandes sont encore à l’étude, portées par des entreprises séduites par les avantages compétitifs offerts par le marché algérien.

À LIRE AUSSI : Le Takemarit algérien parmi les meilleurs fromages de chèvre au monde selon TasteAtlas

L’agence travaille actuellement à lever les obstacles administratifs et logistiques pour faciliter la concrétisation de ces investissements. Cela passe notamment par la mise à disposition de foncier adapté, en fonction des zones géographiques ciblées par les investisseurs. En parallèle, elle cherche à encourager le développement économique dans les régions moins sollicitées, en renforçant leur attractivité.

Relizane, Djelfa, Chlef… ces wilayas qui profitent du retour des capitaux étrangers

Les retombées commencent déjà à se faire sentir dans certaines wilayas. M. Rekhache a cité en exemple les projets récemment lancés à Djelfa, Saïda et Chlef, qui ont contribué à dynamiser l’activité économique locale. Il a également annoncé le lancement prochain d’un projet de grande envergure dans l’agroalimentaire dans la wilaya de Relizane, prévu pour le lundi 1er juillet.

À LIRE AUSSI : 10 milliards $ d’investissements omanais en Algérie : Détails de ce méga-deal

Ces annonces illustrent la volonté des autorités algériennes de diversifier l’économie nationale et de réduire sa dépendance aux hydrocarbures, en misant sur un climat d’affaires plus ouvert et plus stable. Le développement des investissements étrangers constitue aujourd’hui un levier stratégique pour favoriser la croissance, créer de l’emploi et intégrer pleinement l’Algérie dans les grandes chaînes de valeur régionales et mondiales.