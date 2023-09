L’Algérie se retire de l’organisation de la CAN 2025 et 2027 (officiel)

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. L’Algérie s’est retirée de l’organisation de la CAN-2025 et celle de 2027. C’est le nouveau président de la fédération algérienne de football, Walid Sadi, qui a confirmé l’information cet après-midi.

Le célèbre commentateur algérien de beIN Sports, Hafid Derradji, a révélé, il y a deux jours, que l’Algérie va retirer ses deux candidatures pour la CAN-2025 et 2027. La raison ? C’est parce que accueillir un évènement continental n’est pas une priorité du nouveau bureau fédéral. Ce dernier, veut se consacrer pour la réforme du football en Algérie pour la suite du mandat olympique 2021-2025.

Si une telle décision a été prise, c’est aussi parce que la FAF a su que les pays hôtes sont connus avant même l’annonce du comité exécutif de la confédération africaine de football, prévue demain. En effet, la CAN 2025 se déroulera au Maroc, 2027 au Sénégal et enfin 2029 au Nigéria, conjointement avec le Bénin. Visiblement, l’absence de l’Algérie au Comex de la CAF et le jeu de coulisses qui existe au sein de la première instance du football africain ont eu raison de notre pays.

Il s’est avéré que l’information révélée par Derradji est vraie. À cet effet, et juste après l’entrevue de Walid Said avec le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, hier, la FAF a envoyé un courrier officiel à la CAF, lui informant de son retrait de l’organisation des deux prochaines CAN.

Walid Sadi confirme le retrait de l’Algérie

Le nouveau président de la fédération algérienne de football, Walid Sadi, confirme l’information cet après-midi. « L’Algérie se retire officiellement de l’organisation de la CAN-2025 et 2025 ». A-t-il confié à l’établissement public de la télévision nationale.

La FAF a publié dans la foulée un communiqué officiel, dans lequel elle explique les raisons du retrait. » La Fédération Algérienne de Football (FAF) a officiellement transmis à la Confédération Africaine de Football (CAF) un courrier par lequel elle l’informe de sa décision de retrait de la candidature de l’Algérie pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations Total Energies (CAN), édition 2025 et 2027″. Lit-on au début du communiqué.

Et d’ajouter : « Dans cette correspondance, l’instance fédérale a expliqué que ce retrait est motivé par la nouvelle approche de la FAF relative à la stratégie de développement du Football en Algérie. La FAF concentre désormais ses efforts dans la réorganisation et la redynamisation du football en Algérie, de même qu’elle réitère son engagement indéfectible au profit du développement du football africain ».

Et de conclure : « A cette occasion, la FAF adresse ses vifs remerciements à la grande famille du football africain pour la compréhension de sa décision qui ne signifie nullement un désengagement de l’Algérie par rapport au sport- roi en Afrique ».