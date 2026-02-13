L’Algérie se prépare pour le Ramadan 2026 : l’UGCAA rassure les citoyens

À quelques jours du début du ramadan, les autorités algériennes se veulent rassurantes. L’ensemble du dispositif mis en place vise à garantir aux citoyens un accès constant aux denrées, avec des prix stables et abordables sur tout le territoire national. C’est ce qu’a affirmé hier Issam Bedrissi, secrétaire général de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), lors d’une conférence de presse tenue à Alger.

Selon M. Bedrissi, les préparatifs, coordonnés avec tous les acteurs du secteur commercial, permettront « une abondance sans précédent des produits et une stabilité des prix ». Offrant aux Algériens la possibilité de « passer le mois sacré dans la sérénité ».

Cette assurance repose notamment sur les efforts proactifs du ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national. Qui supervisent un suivi régulier des préoccupations des professionnels du secteur.

Des marchés de proximité ouverts et un suivi renforcé pour garantir l’approvisionnement

Haridi Abdennour, sous-directeur au ministère du Commerce intérieur chargé de la protection de la qualité et des consommateurs, a précisé que les mesures annoncées se matérialisent déjà sur le terrain :

Ouverture des marchés de proximité depuis deux jours pour répondre à la demande locale.

Mise en service quotidienne des marchés de gros afin d’assurer un flux constant de produits et de réduire les intermédiaires.

Lancement d’un programme de contrôle spécial pour le ramadan, garantissant l’intégrité des produits et des pratiques commerciales loyales.

Campagne de sensibilisation auprès des citoyens pour rationaliser la consommation et limiter le gaspillage.

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre des consignes données par le président de la République lors de la récente réunion du conseil des ministres. Appelant le gouvernement à « redoubler d’efforts et de mobilisation ». Pour assurer que la disponibilité des biens agricoles et alimentaires se traduise par des prix stables pour le consommateur.

Ramadan 2026 en Algérie : stabiliser les prix pour éviter les hausses injustifiées

Chaque année, le ramadan s’accompagne de pics de consommation qui peuvent provoquer des hausses de prix injustifiées. Les autorités visent cette fois à prévenir toute flambée en combinant disponibilité des produits, contrôle renforcé et suivi des pratiques spéculatives.

Ainsi, l’objectif est de permettre à tous les citoyens de vivre le mois sacré sans contraintes ni inquiétudes financières. Tout en garantissant la protection de leur santé et de leur pouvoir d’achat.