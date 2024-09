L’Algérie se prépare pour la troisième édition de la conférence africaine des startups

En décembre prochain, l’Algérie accueillera la troisième édition tant attendue de la Conférence Africaine des Startups. Organisées par le ministère de l’Économie du Savoir, des Institutions Émergentes et des Microentreprises, cet événement majeur se déroulera du 5 au 7 décembre au Centre International de Conférences à Alger.

Un appel à l’action pour les start-ups africaines

Le ministre de l’Économie du Savoir, Yacine Oualid, a récemment partagé sur les réseaux sociaux une vidéo captivante illustrant le potentiel économique du continent.

Il a également lancé un appel enthousiaste aux start-ups algériennes et africaines pour qu’elles prennent part activement à cette conférence, qui aura pour thème « Réinventer l’Afrique avec l’Intelligence Artificielle« .

Une édition révolutionnaire en perspective

Pour rappel, la conférence précédente avait déjà marqué un tournant en rassemblant plus de 10 000 participants, y compris des entrepreneurs, des experts et des décideurs.

Pour cette troisième édition, le ministre annonce un changement de paradigme significatif : plus de 40 ministres et acteurs politiques africains seront présents, ainsi que 25 000 participants, 500 exposants, 150 investisseurs et 250 experts.

Une expansion au service de l’innovation

La conférence comprendra six nouveaux événements dans divers domaines, reflétant une expansion notable par rapport à la version précédente.

Cette édition visera non seulement à évaluer les progrès réalisés depuis les conférences précédentes, mais aussi à définir une nouvelle feuille de route pour propulser l’intelligence artificielle en Afrique.

Des ateliers et sommets pour stimuler la collaboration

La conférence proposera également des sommets et des ateliers spécialisés, offrant une plateforme idéale pour les experts, investisseurs et entrepreneurs afin de partager leurs idées, expériences, et de favoriser le succès des start-ups.

Parmi les temps forts, le Sommet Africain sur le Capital-Risque sera un point central, facilitant les échanges entre investisseurs et entrepreneurs novateurs pour explorer des opportunités de financement et de collaboration.

Explorer l’avenir de l’intelligence artificielle

Les discussions porteront sur les défis et les opportunités liés à l’intelligence artificielle, avec un focus sur la transformation des idées innovantes en impacts tangibles pour un développement durable.

La conférence comprendra également une grande exposition technologique, où seront présentées les dernières innovations en IA, offrant aux participants la possibilité d’interagir avec les principaux acteurs du secteur et d’explorer de nouvelles solutions.