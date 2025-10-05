L’Algérie se prépare déjà au Ramadan 2026 : Vers l’importation d’un million de moutons depuis ce pays

L’Algérie étudie la possibilité d’une importation massive de moutons en provenance d’Uruguay pour le mois de Ramadan de l’année prochaine. L’information a été révélée par le ministre uruguayen de l’Agriculture, Alfredo Fratti, qui a confirmé des discussions avancées entre les deux pays.

Selon les déclarations du ministre à Radio Monte Carlo, l’Algérie aurait exprimé un intérêt pour l’acquisition d’une quantité importante de bétail.

« Ils nous sollicitent pour l’année prochaine, pour le Ramadan, 1 million d’agneaux, mais avec certaines spécificités », a affirmé Alfredo Fratti.

Cependant, la faisabilité de cette commande reste incertaine en raison des critères stricts imposés par l’Algérie. « Je ne sais pas si nous pourrons tous les respecter, mais si nous pouvons convenir avec la société des producteurs d’un certain volume de ceux-ci, nous avancerons », a ajouté le ministre.

L’Algérie se tourne vers l’Uruguay pour sécuriser sa viande rouge

En parallèle des discussions sur l’importation massive de moutons pour l’Aïd al-Adha 2026, il convient de rappeler que l’Algérie a récemment validé la reprise officielle des importations de veaux vivants en provenance d’Uruguay.

Cette décision, concrétisée par la signature d’un nouveau protocole sanitaire spécifique en février dernier, met fin à une période de suspension et rouvre le marché algérien au bétail uruguayen.

L’Algérie, reconnue comme l’un des plus importants marchés d’importation de bétail en Afrique du Nord, cherche ainsi à renforcer la sécurité alimentaire et à réduire sa dépendance vis-à-vis de ses fournisseurs traditionnels européens, avec lesquels des difficultés logistiques et réglementaires ont été rencontrées.

Le nouveau protocole sanitaire encadre de manière précise les modalités de ces importations, garantissant la qualité et la conformité du bétail acheminé :

Les envois devront concerner exclusivement des veaux mâles .

. Le poids des animaux est strictement fixé, devant être compris entre 250 et 300 kg .

. L’ensemble du bétail devra, bien entendu, répondre aux normes sanitaires rigoureuses exigées par les autorités vétérinaires algériennes.

Cette réouverture du marché a été saluée par les acteurs du secteur en Uruguay. Fernando Fernández, directeur de la société exportatrice Ganosan, a confirmé la nouvelle avec optimisme : « L’Algérie sera de nouveau opérationnelle, un nouveau protocole sanitaire a été refait », a-t-il déclaré.

La diversification vers l’Uruguay s’inscrit dans une stratégie globale visant à assurer la stabilité du marché local, particulièrement en prévision de périodes de forte consommation, telles que le mois de Ramadan et l’Aïd al-Adha.

En sécurisant des sources alternatives fiables, Alger espère non seulement garantir un approvisionnement constant, mais aussi modérer la volatilité des prix intérieurs.

Cette avancée marque une étape importante dans la politique d’approvisionnement de l’Algérie, signalant une volonté de privilégier des partenaires capables de respecter des critères sanitaires élevés tout en offrant la flexibilité nécessaire pour répondre à une demande nationale croissante.