L’Algérie se prépare au lancement de la 5G

Le gouvernement algérien a tenu, ce mercredi 19 mars, une réunion présidée par le Premier ministre, consacrée à plusieurs dossiers majeurs, dont les préparatifs du projet de lancement des réseaux mobiles de cinquième génération (5G). Cette initiative s’inscrit dans une vision globale de transformation numérique et d’accélération du développement économique et industriel du pays.

La 5G, un levier clé pour le développement économique

Lors de cette réunion, le gouvernement a mis en avant l’importance de la 5G en tant que moteur de croissance. Selon le communiqué des services du Premier ministre, cette nouvelle technologie « constitue un levier clé du développement économique et industriel en Algérie, améliorant l’accès aux services publics numériques et contribuant à la transformation numérique ».

L’introduction de la 5G devrait permettre une connexion plus rapide et plus stable, ouvrant la voie à une modernisation accrue des infrastructures numériques. Ce projet vise également à renforcer la souveraineté numérique du pays en offrant des services sécurisés et innovants aux citoyens et aux entreprises.

En parallèle, l’état a examiné un avant-projet de loi sur les services et transactions électroniques. Ce texte vise à établir des règles générales relatives à l’identification et à la certification électronique, afin de garantir un environnement numérique fiable. L’objectif est de sécuriser les échanges en ligne et de favoriser la digitalisation des services administratifs et économiques.

D’autres réformes en cours

Outre la 5G et la transformation numérique, le gouvernement a abordé plusieurs autres dossiers durant cette réunion :

La jeunesse : Le gouvernement a fait le bilan du Plan national de la jeunesse (2020-2024) et discuté des axes stratégiques du futur plan pour la période 2025-2029. L’accent sera mis sur une approche participative impliquant plusieurs secteurs.

La santé : Dans le cadre des engagements présidentiels, l’état a pris des mesures pour améliorer les structures hospitalières et réorganiser les services d’urgence afin d’assurer une meilleure prise en charge des patients.

Lutte contre les criquets : Face à la menace de propagation des criquets dans certaines régions du sud du pays, l’état a annoncé des actions coordonnées avec les pays voisins pour contenir ce fléau agricole.

Un tournant numérique attendu

Avec ces décisions, l’Algérie franchit une étape importante vers sa modernisation numérique. Le lancement de la 5G, couplé à un cadre réglementaire renforcé, permettra de dynamiser plusieurs secteurs, de faciliter l’accès aux services en ligne et d’attirer davantage d’investissements technologiques. Reste à voir quand cette nouvelle technologie sera déployée et accessible à l’ensemble des citoyens.

