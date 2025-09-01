L’Algérie se prépare à accueillir l’IATF 2025 : Tebboune préside une réunion stratégique

Le compte à rebours est lancé. Du 4 au 10 septembre prochain, Alger abritera la 4ᵉ édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), un événement majeur qui ambitionne de renforcer la place de l’Algérie comme acteur central du commerce et de l’investissement sur le continent.

Lundi, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé une réunion de travail consacrée aux préparatifs de la cérémonie d’ouverture. Ce rendez-vous de haut niveau illustre l’importance stratégique accordée par l’État à cette manifestation qui s’annonce comme l’une des plus ambitieuses depuis la création de l’IATF en 2018.

Tebboune supervise les préparatifs de l’IATF 2025 : Alger au centre du commerce africain

Dès dimanche, lors d’une journée d’information organisée au Centre international des conférences Abdelatif Rahal, l’économiste Mouloud Khelif a rappelé les enjeux de cette édition. En présence du ministre de la Communication, Mohamed Meziane, et du commissaire de l’événement, l’ambassadeur Larbi Latrèche, il a affirmé que l’IATF 2025 « placera l’Algérie parmi les premières économies africaines » et mettra en lumière ses atouts productifs.

Selon l’expert, cette foire sera une vitrine pour les secteurs clés du pays, notamment l’industrie, l’agriculture et l’énergie, tout en offrant des opportunités commerciales et d’investissement de grande envergure. Elle favorisera également la conclusion de partenariats prometteurs, la promotion du tourisme et la valorisation des compétences innovantes de la jeunesse algérienne.

Mais l’enjeu dépasse les frontières nationales. L’IATF 2025 s’inscrit dans une dynamique continentale, avec l’objectif de contribuer à l’opérationnalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Pour M. Khelif, la foire constituera une véritable plateforme pour lever les entraves à la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes, tout en accélérant la concrétisation de l’union douanière africaine.

L’Algérie ambitionne un rôle de hub continental

L’événement sera aussi un lieu de réflexion. Les participants débattront de la coopération économique africaine, notamment de l’harmonisation des politiques commerciales. De plus, plusieurs thématiques centrales seront mises en avant : l’innovation, les startups et la contribution de la diaspora africaine au développement durable du continent.

« Cette édition sera la plus importante et la plus ambitieuse », a souligné M. Khelif, en évoquant le volume considérable de contrats commerciaux et d’investissements attendus dans de nombreux secteurs, ainsi que la présence de délégations de haut niveau.

Au-delà des échanges économiques, l’IATF 2025 s’annonce comme un moment clé pour consolider le rôle de leader de l’Algérie dans l’intégration africaine et pour démontrer sa volonté d’accompagner la réalisation de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

À quelques jours de l’événement, Alger se prépare donc à devenir la capitale des affaires africaines, un lieu où se dessinera une partie de l’avenir économique du continent.