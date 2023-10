L’Algérie se positionne comme un acteur majeur sur le marché gazier européen

Les résultats récemment publiés par Statista dévoilent quatre indicateurs clés qui illustrent la position dominante de l’Algérie sur le marché du gaz, en particulier en Europe. Cette réussite impressionnante témoigne du dynamisme de l’économie algérienne et de sa capacité à s’adapter à un environnement de plus en plus concurrentiel.

Les données récentes de Statista le confirment, que malgré une concurrence accrue due à l’arrivée d’importantes quantités de GNL en provenance des États-Unis et du Qatar, l’Algérie a su défendre ses parts de marché et même les accroître.

La part de marché de l’Algérie dans le transport par gazoduc vers l’Europe a atteint 13,4 %, enregistrant une croissance de 7 % par rapport à l’année précédente. Ce chiffre impressionnant place l’Algérie juste derrière la Russie, autrefois le principal fournisseur de gaz via gazoduc en Europe. La Russie a vu sa part de marché chuter à 17,4 %, en baisse de 21 % par rapport à 2022. L’Algérie est suivie par la Grande-Bretagne avec 12,9 %, en hausse de 4 %, et l’Azerbaïdjan avec 7,2 %, en augmentation de 1 %.

La Norvège trône confortablement en tête du classement avec une part de marché de 46,1 %. De plus, les données de Statista révèlent que la flotte nationale de méthaniers d’Algérie est compétitive, avec une augmentation significative des volumes de GNL acheminés vers l’Europe cette année par rapport à l’année précédente.

La part de GNL de l’Algérie a également augmenté en 2023, atteignant 6,7 %, soit une augmentation de 2 % par rapport à 2022. Il est important de noter que le GNL américain reste un concurrent majeur pour l’Algérie, avec une part de marché de 40,2 %, bien que cette part ait diminué de 8 % par rapport à l’année précédente. La Russie a également perdu 5 % de ses parts, atteignant 13,2 %, tandis que le Qatar a vu sa part grimper à 13,1 % (+2 %) et la Norvège à 6,6 % (+6 %).

Position de l’Algérie sur le marché Européen

Ces indicateurs placent l’Algérie en troisième position parmi les principaux pays fournisseurs de gaz via gazoducs en Europe, et en quatrième position parmi les fournisseurs de GNL. L’Algérie a réussi à accroître sa part de marché, tant pour le gaz transporté par gazoduc que pour le GNL, enregistrant des hausses respectives de 7 % et de 2 %.

Le succès continu de l’Algérie sur le marché gazier européen est impressionnant. Malgré une concurrence de plus en plus féroce, notamment avec l’arrivée de nouvelles sources de GNL, l’Algérie a su préserver son influence et sa part de marché en Europe. Ces statistiques confirment également que l’Algérie a bénéficié de la hausse des prix mondiaux grâce à des négociations de contrats judicieuses.

En 2022, alors que les prix du gaz atteignaient des niveaux historiques, les prix d’exportation du gaz naturel algérien avaient augmenté de seulement 29 %, comparés à une hausse de 64 % pour le prix de référence du gaz européen. Cette différence s’explique en partie par les contrats indexés sur les prix du pétrole. Cependant, en 2023, l’Algérie a réussi à inverser cette tendance grâce à des négociations fructueuses avec certains de ses clients.

Les hausses notables dans la valeur et la part des exportations algériennes ont été confirmées par Enagas, une entreprise majeure du secteur gazier. Ses données mettent en lumière une croissance exponentielle des volumes de gaz acheminés par l’Algérie vers l’Espagne. Cela montre que l’Algérie étend également son influence au-delà des frontières de l’Europe.