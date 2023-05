L’Algérie se hisse de nouveau au 1er rang des fournisseurs de gaz de l’Espagne

Depuis quelques mois, l’Algérie et l’Espagne sont en proie à une crise diplomatique qui a eu des répercussions sur leurs échanges commerciaux. Cependant, malgré cette brouille, l’Algérie a réussi à se hisser au premier rang des fournisseurs de gaz de l’Espagne en reprenant la place occupée par les États-Unis. Cette performance a été rendue possible grâce à la reprise des envois de méthaniers vers l’Espagne par la Sonatrach.

Selon le dernier bulletin statistique de l’opérateur espagnol de gestion des infrastructures énergétiques Enagás, l’Algérie a livré 29’312 GWh par gazoduc depuis le début de l’année 2023. Elle a également livré par méthaniers 4878 GWh sous forme de gaz naturel liquéfié (GNL). De ce fait, l’Algérie couvre 24,2 % de la demande espagnole et devance ainsi les États-Unis et la Russie dans ce secteur.

La Corporation des réserves stratégiques de produits pétroliers (CORES), un organisme qui relève du ministère espagnol de la Transition écologique, a révélé dans un rapport que la Sonatrach a réactivé l’envoi de méthaniers vers l’Espagne. Pour le mois d’avril, l’Algérie a envoyé la plus grosse cargaison par ce moyen en 16 mois. Ces envois représentent 31 % du total de gaz provenant d’Algérie.

Le journal espagnol « The Objective » a affirmé que cette quantité envoyée par méthaniers avait été « dépassée seulement en novembre 2021 et qui survient après plusieurs mois, au cours desquels le transport de gaz par méthaniers n’a même pas atteint un mètre cube ». Selon ce même journal, l’Algérie a décidé d’augmenter sa liquéfaction car elle a réussi à atteindre une plus grande capacité d’exportation de gaz.

L’Algérie retrouve sa place de premier fournisseur de gaz de l’Espagne

L’Algérie avait déjà été le premier fournisseur de gaz de l’Espagne pendant les deux premiers mois de l’année en cours avant de perdre cette place au profit des États-Unis. Pour le mois de mars 2023, les USA étaient redevenus la principale source d’approvisionnement de l’Espagne en gaz naturel, atteignant 29,1 % du gaz importé par ce pays. Néanmoins, l’Algérie est restée sur le podium en arrivant à la deuxième place avec 24,5 % du gaz consommé en Espagne.

Malgré la crise diplomatique qui persiste entre l’Algérie et l’Espagne, les échanges commerciaux continuent. L’Algérie a su renforcer sa capacité d’exportation de gaz en reprenant sa place de premier fournisseur de l’Espagne. Cette performance a été rendue possible grâce à la reprise des envois de méthaniers par la Sonatrach.