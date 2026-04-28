L’Algérie se hisse au 7ème rang des importateurs arabes de ce produit high-tech

Malgré un léger repli au premier trimestre 2026, l’Algérie maintient sa dynamique au sein du peloton de tête des nations arabes investissant massivement dans le photovoltaïque chinois. Entre projets structurants et objectifs de 2035, le pays accélère sa mue énergétique.

Selon les données récentes de l’Unité de recherche sur l’énergie (Energy Research Unit), Attaqa, l’Algérie occupe désormais la 7ème place au niveau arabe pour l’importation de panneaux solaires en provenance de Chine.

Au cours du premier trimestre 2026, les importations algériennes ont atteint 0,31 GW. Bien que ce chiffre soit en baisse par rapport aux 0,46 GW enregistrés à la même période en 2025, il s’inscrit dans une tendance régionale de croissance. Globalement, les importations du « Top 10 » des pays arabes ont bondi pour atteindre 5,59 GW au début de cette année, contre 4,67 GW l’an dernier.

À l’échelle régionale, le marché reste dominé au début de l’année 2026 par les Émirats Arabes Unis (1,74 GW), l’Arabie Saoudite (1,01 GW) et l’Irak (0,60 GW). Le Yémen, l’Égypte et le Maroc complètent le haut du tableau, suivis par l’Algérie.

Boom du photovoltaïque : Retour sur la croissance record de l’Algérie en 2025

Le recul relatif du début d’année 2026 intervient après une année 2025 exceptionnelle. L’Algérie avait alors opéré un bond prodigieux, ses importations passant de 0,35 GW en 2024 à 2,10 GW en 2025.

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Cette accélération a été particulièrement visible en novembre 2025, mois durant lequel le pays a importé 450 MW à lui seul, illustrant l’entrée en phase active de nombreux chantiers nationaux.

Plan Solaire de Sonelgaz : 3 000 MW pour transformer le mix énergétique algérien

Cette forte demande en équipements solaires est portée par un programme national ambitieux piloté par le groupe public Sonelgaz. L’objectif immédiat est l’injection de 3 000 MW d’énergies renouvelables dans le réseau, à travers deux axes majeurs :

Le projet « 2 000 MW » : Construction de 15 centrales solaires réparties sur 12 wilayas.

Le projet « Solar 1000 » : Mise en service de 5 centrales pour une capacité totale de 1 GW.

De plus, le lancement récent de la centrale d’Abadla (Béchar) d’une capacité de 80 MW témoigne de la volonté de décentraliser la production.

Projet Tafouka 1 : la plus grande centrale solaire d’Afrique

Le futur de l’énergie solaire algérienne repose sur des mégaprojets, à l’image de « Tafouka 1 ». Ce complexe, l’un des plus vastes d’Afrique, prévoit une capacité de 4 GW s’étendant sur 6 400 hectares. Avec un investissement estimé à 3,6 milliards de dollars, ce projet devrait générer des dizaines de milliers d’emplois durant sa phase de construction.

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Cette stratégie à long terme est cruciale pour le pays. L’objectif de 15 000 MW d’ici dix ans vise non seulement à répondre à la demande croissante en électricité, mais surtout à préserver les ressources précieuses en gaz naturel et à réduire durablement l’empreinte carbone du mix électrique national.