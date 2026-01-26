L’Algérie se dote de son premier Centre national de l’autisme : quelles sont ses missions ?

Le paysage de la santé et de la solidarité nationale se dote d’un nouvel instrument stratégique. Un décret exécutif, paru au dernier numéro du Journal Officiel, acte la création d’un Centre National de l’Autisme. Basé à Alger et placé sous la tutelle du ministère de la Solidarité Nationale, cet organisme promet de révolutionner l’accompagnement des personnes autistes à travers le pays.

La mission première de ce centre est de mettre fin à la dispersion des efforts. Il est désormais l’autorité chargée d’élaborer les programmes et les méthodes de prise en charge au niveau national. En concertation avec les différents secteurs ministériels, les institutions spécialisées et le mouvement associatif, le Centre veillera à l’unification des approches et des standards techniques, tout en supervisant leur mise en œuvre sur le terrain.

Un Centre national de l’autisme voit le jour en Algérie : voici ses missions

L’une des priorités affichées par le décret concerne le diagnostic précoce. Le Centre est chargé de :

Mettre en place des mécanismes de détection précis et rapides .

. Assurer un accompagnement sur mesure selon le degré du trouble.

Élaborer des protocoles de diagnostic individuel pour garantir une orientation efficace vers les structures de soins adaptées.

Le volet réadaptation occupe une place centrale. Le Centre devra concevoir des mécanismes de soins intégrant les dimensions médicale, psychologique, sociale et éducative, en s’appuyant sur les normes scientifiques internationales.

🟢 A LIRE AUSSI : Une première en dehors d’Alger : Une école internationale ouvre ses portes dans cette wilaya

Pour soutenir cette ambition, un Plan National de Formation sera déployé. Il s’adresse non seulement aux professionnels et au personnel des centres spécialisés pour élever leur niveau de compétence, mais également aux parents, souvent démunis face au handicap de leur enfant.

Diagnostic, formation et accompagnement : les piliers d’une prise en charge intégrée

Le Centre National de l’Autisme ne se contente pas d’une approche clinique ; il se veut un soutien pour le noyau familial. Ses prérogatives incluent :

L’organisation de programmes de soutien psychologique et social pour les familles.

La création d’espaces d’échange d’expériences entre parents.

Le lancement de campagnes de sensibilisation à grande échelle pour changer le regard de la société sur l’autisme.

Enfin, le Centre fera office de laboratoire d’idées. Il mènera des études visant à développer les compétences sociales et communicationnelles des enfants autistes, avec un objectif clair : leur intégration dans le milieu scolaire ordinaire ou dans des classes spéciales adaptées.

🟢 A LIRE AUSSI : Formation professionnelle en Algérie : plus de 285 000 nouvelles places pour la rentrée de février

Une base de données nationale sera également constituée pour collecter des statistiques précises, permettant ainsi d’orienter les politiques publiques avec plus de pertinence. Pour rester à la pointe de l’innovation, l’institution est autorisée à nouer des partenariats avec des universités et des centres de recherche, tant au niveau national qu’international.