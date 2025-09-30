L’Algérie se dote de sa première école doctorale en informatique quantique

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé ce lundi la création d’une première école doctorale nationale entièrement dédiée à l’informatique quantique.

Cette initiative stratégique positionne l’Algérie dans un domaine technologique émergent qui promet de révolutionner la puissance de calcul, les algorithmes et le traitement de l’information.

Le gouvernement vise à former des compétences de haut niveau pour renforcer la souveraineté scientifique et technologique du pays. Les candidats pourront déposer leurs candidatures en ligne du 2 au 13 octobre prochain pour les 27 places pédagogiques ouvertes pour la rentrée 2025-2026.

Première école spécialisée en informatique quantique en Algérie : une formation au cœur des technologies d’avenir

L’informatique quantique représente un saut technologique majeur. Ses applications futures s’étendent à de nombreux secteurs considérés comme prioritaires. Le communiqué du ministère cite notamment la santé, l’agriculture, l’énergie et la cybersécurité. La finance, le transport et l’industrie figurent également parmi les domaines d’impact de cette nouvelle science.

🟢 À LIRE AUSSI : Baddari dévoile la date de présentation de la 1ʳᵉ voiture électrique algérienne

À travers ce projet, les autorités ambitionnent de stimuler la recherche et l’innovation locale. L’objectif est de bâtir une expertise nationale dans un champ scientifique appelé à transformer en profondeur l’économie numérique mondiale.

Inscriptions à l’école doctorale d’informatique quantique : modalités pratiques et calendrier

L’école doctorale accueillera ses premiers étudiants pour l’année universitaire 2025-2026. Le ministère a créé vingt-sept places pédagogiques. Il les répartira sur cinq établissements universitaires, sans nommer ces derniers dans son annonce.

🟢 À LIRE AUSSI : « De formidables opportunités » : le vice-secrétaire d’État américain adresse un message aux Algériens

Les étudiants diplômés en informatique souhaitant intégrer cette formation devront déposer leur candidature en ligne. La procédure se déroulera du 2 au 13 octobre 2025 via la plateforme dédiée : https://progres.mesrs.dz/doctorat_info_quantique. Le concours d’accès est, quant à lui, fixé au 8 novembre 2025. Il se tiendra à l’Université Sétif 1 et sera exclusivement réservé aux diplômés de la spécialité informatique à l’échelle nationale.

Enfin, cette école doctorale nationale en informatique quantique matérialise une volonté politique d’inscrire l’Algérie dans la course aux technologies de rupture. Ainsi, le lancement de cette formation spécialisée ouvre une nouvelle page pour la recherche scientifique algérienne, résolument tournée vers les défis technologiques du futur.

🟢 À LIRE AUSSI : La Protection Civile recrute (2000 postes) : voici les conditions et les étapes pour postuler