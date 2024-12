L’Algérie se dote de l’un des plus hauts ponts ferroviaires du monde (VIDÉO)

Un nouveau jalon vient d’être franchi dans la réalisation du projet de ligne à grande vitesse (LGV) algérienne. La pose des rails sur le pont de l’Oued Isser, situé à l’est de la wilaya de Tlemcen, vient d’être finalisée, comme l’a dévoilé l’Agence nationale des études et du suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF).

Cette infrastructure colossale se distingue par sa hauteur, qui en fait l’un des ponts ferroviaires les plus hauts au monde. Avec une portée totale de 1890 mètres et une hauteur culminant à 130 mètres, ce pont d’acier est la plus grande réalisation technique du projet LGV reliant Oran (5 km), Sidi Bel Abbès (72 km) et Tlemcen (44 km) sur une distance de 132 kilomètres.

Pour soutenir cette masse d’acier, des piles en béton armé d’une profondeur de 26 mètres et d’un diamètre de 30 mètres ont été implantées dans le sol. Leur conception a été étudiée pour résister aux contraintes sismiques et aux vents forts.

Le pont de l’Oued Yesser : un géant d’acier au cœur du projet LGV algérien

Le pont est également équipé d’un système de maintenance automatisé ainsi que de capteurs capables de mesurer la force des vents et les secousses sismiques. Ces données permettent d’ajuster en temps réel la vitesse des trains en fonction des conditions météorologiques et géologiques.

Le projet LGV Oran-Tlemcen en chiffre :

Ce projet, estimé à près de 2 milliards d’euros, est une véritable prouesse technique. Il comprend :

Une centaine d’ouvrages d’art majeurs : dont deux ponts de 130 mètres de haut, un tunnel de 642 mètres de long, et le plus grand viaduc ferroviaire d’Afrique, s’étendant sur 1890 mètres .

de long, et le plus grand viaduc ferroviaire d’Afrique, s’étendant sur Une vitesse de croisière de 220 km/h : qui réduira considérablement les temps de trajet entre les différentes villes.

La conception de ce pont géant a bénéficié de l’expertise de plusieurs centres de recherche internationaux, notamment en Italie (Florence) et au Portugal (Lisbonne), ainsi que de nombreux spécialistes en génie civil. Ces collaborations ont été rendues nécessaires par les caractéristiques uniques de cette infrastructure.

Ce projet pharaonique est un chantier d’envergure qui marquera durablement le paysage ferroviaire algérien. Il témoigne de l’ambition de l’Algérie de moderniser son réseau ferroviaire et de renforcer sa connectivité nationale.

Le pont de l’Oued Isser est un symbole de cette dynamique et un exemple de l’ingénierie complexe mise en œuvre pour réaliser de tels ouvrages.