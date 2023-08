L’Algérie se distingue au concours international de robotique en Corée du Sud

La Corée du Sud a accueilli, du 4 au 5 août dernier, le concours international de la robotique, à Deajon. Une compétition destinée aux jeunes générations dans le domaine de la robotique. L’Algérie a participé à cet événement et a réussi à se distinguer.

L’International Youth Robot Competition est un concours dédié aux plus jeunes amateurs de l’industrie robotique, qui aiment construire des robots et partager des idées constructives et orientées vers le futur. Avec, notamment, des professeurs de robotique, des hommes d’affaires et des experts du monde entier.

International Youth Robot Competition : l’Algérie remporte plusieurs prix en Corée du Sud

L’Algérie a participé à cet événement qui offre également la possibilité de profiter d’un programme d’un riche programme. Notamment, des expériences scientifiques, des activités sociales et des visites attrayantes et constructives dans ce pays.

L’équipe algérienne a réussi à remporter plusieurs prix lors de « l’international Youth Robot Competion ». En effet, dans la catégorie « road chalenge », l’Algérienne El Hadj Nouria a remporté la médaille d’argent, en se positionnant sur la 2ᵉ place de ce podium. Cette jeune participante a également réussi à décrocher la troisième place au niveau mondial dans la compétition du bowling.

Par ailleurs, dans la catégorie « Creative Design », l’Algérie a remporté une autre médaille d’argent grâce à la participation de El Hadj Leila et Rehahla Soujoud Ritaj. Mais ce n’est pas tout. L’équipe algérienne a également réussi à se classer en quatrième place dans la humanoid mission et remporte le bronze dans la catégorie « Save the forest ». Et ce, grâce à la participation de Madjene Mohamed.

