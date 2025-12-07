L’Algérie s’attaque à l’état des routes : ce « point noir » à risque sera traité en priorité

Le gouvernement algérien engage une opération de grande envergure pour remettre en conformité les ralentisseurs installés sur le réseau routier national et urbain.

Annoncée par le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, cette initiative vise à corriger les installations non conformes et à supprimer celles posées de manière anarchique, dans l’objectif de garantir la sécurité des conducteurs et des piétons.

Lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN), le ministre a précisé que cette démarche s’inscrit dans une coordination étroite avec le ministère de l’Intérieur, les Collectivités locales, le secteur des Transports et les Walis. Les autorités locales ont reçu une instruction conjointe pour assurer le suivi et mettre rapidement en œuvre les travaux.

Priorité à la sécurité et à la conformité technique

« Le phénomène des ralentisseurs non conformes aux normes ou installés de manière anarchique constitue un véritable problème auquel il sera remédié », a affirmé M. Djellaoui, en réponse à une question d’un député. Cette déclaration souligne l’urgence de régulariser ces infrastructures afin de réduire le nombre d’accidents et de préserver l’intégrité des véhicules. L’opération concerne :

Les ralentisseurs posés sur les routes nationales et urbaines.

Les installations qui ne respectent pas les dimensions et matériaux standards.

Les dispositifs construits de manière aléatoire ou improvisée.

Selon le ministère, ces travaux permettront de renforcer la sécurité routière et d’harmoniser les équipements à travers le pays. Tout en évitant les accidents liés à des installations mal conçues.

Réactivation du projet du tunnel de Wadi El Okrif à Saïda

Dans le même contexte, le ministre Djellaoui a évoqué le projet du tunnel de Wadi El Okrif à Saïda. Dont la mise en œuvre avait été retardée par des problèmes administratifs et techniques. « Le retard constaté s’explique par un manque de maturité des études techniques initiales depuis le lancement en 2014 », a-t-il précisé.

Pour relancer le chantier, la direction des travaux publics de la wilaya de Saïda a élaboré un nouveau cahier des charges divisé en quatre lots. Visant à surmonter les obstacles et à assurer la reprise efficace des travaux.

La mise à niveau des ralentisseurs et la relance du tunnel s’inscrivent dans la stratégie globale du ministère pour moderniser les infrastructures routières, renforcer la sécurité et améliorer la circulation à travers l’Algérie.