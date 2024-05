L’Algérie satisfaite suite à l’ordonnance de la CIJ concernant la situation à Rafah

L’Algérie a exprimé sa satisfaction suite à l’ordonnance de la Cour internationale de Justice ce samedi. Cette ordonnance demande à l’occupation israélienne de cesser immédiatement son agression contre la ville palestinienne de Rafah.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a déclaré : « L’Algérie note avec satisfaction l’ordonnance rendue par la Cour internationale de Justice. Cette ordonnance oblige l’occupation israélienne à cesser immédiatement son agression honteuse contre la ville de Rafah. » Ce communiqué reflète la position ferme de l’Algérie sur cette question.

Le ministère des Affaires étrangères a également expliqué les circonstances de cette décision. « Cette affaire fait suite à la décision rendue par la même instance judiciaire internationale. Cela se passe dans le cadre de l’examen de la plainte déposée par l’Afrique du Sud concernant le crime de génocide en cours à Gaza. » La Cour pénale internationale a aussi décidé d’engager des procédures pour émettre des mandats d’arrêt internationaux contre des responsables clés liés à l’agression israélienne sur Gaza. Ces développements judiciaires montrent une volonté internationale de justice.

Appel à l’action du Conseil de Sécurité de l’ONU

Le ministère des Affaires étrangères algérien a interpellé une nouvelle fois le Conseil de sécurité de l’ONU. « Ces développements importants convergent tous pour représenter le début de la fin de l’ère de l’impunité, dont l’occupation israélienne a longtemps profité. » Le ministère souligne que cette impunité a permis à Israël de maltraiter le peuple palestinien. Cela se manifeste par des politiques d’occupation, de colonisation, de discrimination raciale et de déni des droits nationaux des Palestiniens.

Le communiqué insiste sur la nécessité de rendre l’ordonnance de la Cour internationale de Justice exécutoire. « L’Algérie appelle le Conseil de sécurité de l’ONU à répondre à l’ordre de la Cour internationale de Justice. Il doit conférer à cet ordre un caractère exécutoire pour mettre fin aux diverses formes de crimes commis par l’occupation israélienne. » Ces crimes incluent les exactions contre les habitants de la bande de Gaza et de Rafah en particulier.

L’Algérie a toujours soutenu la cause palestinienne et réaffirmé son engagement en faveur des droits inaliénables des Palestiniens. Elle appelle la communauté internationale à intensifier ses efforts pour protéger le peuple palestinien. « Nous appelons à la fin de l’occupation et à l’établissement d’un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale. » Ce soutien continu reflète les valeurs et principes défendus par l’Algérie sur la scène internationale.