L’Algérie s’apprête à se lancer dans « l’industrie des drones »

Il n’y a pas très longtemps, l’Algérie a été secouée par un drame sans précédent, les feux de forets. Une série d’incendies violents et mortifères a ravagé plusieurs wilayas du pays notamment la Kabylie. Ces incendies ont engendré des morts, des brûlés et des pertes colossales.

Ces incendies qui seront à jamais gravés dans nos mémoires vu l’ampleur des dégâts qu’ils ont engendrés nous ont également ouvert les yeux sur une réalité amère, l’Algérie n’a pas les moyens nécessaires pour faire face à ce genre de catastrophe. Compte tenu que ce phénomène se reproduit chaque année.

Les autorités algériennes ont donc pris conscience de ce constat et tentent d’y remédier et de s’équiper afin de mieux lutter contre ces incidents ravageurs, c’était la volonté qu’a démontré le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud.

L’industrialisation des drones pour lutter contre les feux

En effet, le ministre a indiqué que l’Algérie envisage l’industrialisation des drones pour lutter contre les feux de forets. Ces drones ont pour objectif de surveiller et de détecter les feux de forets.

La direction générale des forets (DGF) a initié un projet de réalisation d’un prototype de drone, et ce, en collaboration avec le centre de recherche des technologies industrielles (CRTI) financé par la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT). La phase de construction a été entamée, ce dernier sera mis à l’essai au cours du 1er semestre de 2022.

Dans le même sillage, et afin de traduire les instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune, Beldjoud affirme que le gouvernement a entamé l’organisation des accords pour l’acquisition des canadairs.