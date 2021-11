L’Algérie s’apprête à lancer des banques 100 % en ligne

Les banques en ligne débarquent bientôt en Algérie. C’est en tout cas ce qu’a affirmé le ministre délégué des startups, Yacine Oualid. Cette annonce intervient au moment où le premier ministre déploie des efforts afin de réorganiser le secteur bancaire en Algérie.

En effet, hier samedi, sur le réseau social Club House, le jeune ministre délégué des startups, Yacine Oualid, a indiqué que l’Algérie s’apprête à entrer dans l’ère des banques virtuelles. Ces banques, explique le ministre, proposent des services 100 % en ligne.

Une nouvelle loi monétaire ?

Selon le même intervenant, le gouvernement est entrain de travailler sur une nouvelle loi monétaire qui va permettre de créer et de lancer des banques virtuelles qui proposent tous les services des banques classiques, mais en ligne.

Ces banques en ligne qui seront bientôt lancées en Algérie vont doter leurs clients de cartes bancaires de paiement et de transferts d’argent en ligne, sans avoir besoin de faire le moindre déplacement.

Le ministre ajoute que grâce à cette nouvelle loi, des prestataires de services de paiement (PSP) vont voir le jour. Cela va permettre aux clients de profiter de la naissance de divers nouveaux services de paiement en ligne à travers le pays, à l’instar du paiement via téléphone.

Par ailleurs, le premier ministre, ministre des Finances, Aimene Benabderrahmane, suite à son installation du Centre national de l’épargne, a déclaré que « l’épargne est un stimulateur pour l’économie et pour le développement national », et que « cela devra se répercuter positivement et de manière globale sur l’investissement et la gestion des risques et autres ».