L’Algérie s’apprête à construire une base militaire près de la frontière marocaine

L’Algérie devra lancer, prochainement le projet de construction d’une base militaire « stratégique et importante » à la frontière ouest du pays, plus précisément près de la frontière avec le Maroc, a rapporté mardi le quotidien Echoroukonline.

Cette décision intervient comme réponse des autorités algérienne à la décision du Maroc, annoncée le mois de mai dernier, de construire une base militaire à quelques kilomètres de la frontière avec l’Algérie, indique le même journal citant des sources bien informées.

Cette structure sera conçue dans le but de protéger les frontières du pays et la sécurité nationale contre les risques et menaces directs, ajoute la même source.

Pour rappel, des médias marocains ont indiqué, le mois de mai dernier, que les autorités ont décidé de construire une base militaire de 23 hectares près de la frontière avec l’Algérie. Ensuite, l’armée marocaine a démenti l’information en affirmant qu’il ne s’agit que d’une petite caserne. Le 21 mai, chef du gouvernement Saâd Eddine El Othmani avait signé le décret d’expropriation du terrain de plus de 23 hectares destiné à la réalisation de cette nouvelle structure.

Rédaction d’Algerie360