L’Algérie s’apprête à accueillir l’un des plus grands événements technologiques du continent

L’Algérie s’apprête à devenir, du 28 au 30 mars, le cœur battant de l’innovation technologique en Afrique en accueillant l’événement continental Global Africa Tech. Organisé sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ce rendez-vous majeur réunira des milliers de participants venus débattre des enjeux stratégiques liés aux télécommunications et au numérique.

Prévu au niveau du Centre international de conférences Abdelatif Rahal, l’événement devrait accueillir plus de 5 000 participants issus de 45 pays, confirmant ainsi son envergure internationale. Près de 50 ministres et décideurs seront également présents, aux côtés de représentants de grandes entreprises technologiques mondiales et d’experts de renom.

Organisé avec la participation de Algérie Télécom, le Global Africa Tech se positionne comme une plateforme de haut niveau, favorisant les échanges entre acteurs publics et privés et offrant un espace de réflexion sur les transformations numériques à l’échelle du continent.

Une vision pour une Afrique numérique unifiée

Placée sous le slogan « Tous les réseaux, une convergence », cette édition met en avant une ambition claire : construire une Afrique connectée et intégrée sur le plan numérique. L’objectif est de promouvoir une convergence entre les réseaux terrestres, maritimes et satellitaires afin de bâtir une infrastructure moderne, sécurisée et capable de répondre aux défis technologiques actuels.

Cette vision s’inscrit dans une dynamique globale visant à renforcer la souveraineté numérique africaine et à réduire la fracture digitale entre les pays du continent.

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Des axes stratégiques au cœur des débats

Le programme du Global Africa Tech s’articulera autour de plusieurs thématiques majeures, notamment :

le développement et la modernisation des infrastructures terrestres,

l’extension des réseaux de fibre optique ,

, le déploiement de solutions avancées en matière de communications satellitaires et aériennes,

et aériennes, la sécurisation des câbles sous-marins,

et la mise en place de ports intelligents interconnectés.

Ces axes visent à améliorer la connectivité à l’échelle africaine et à soutenir la transformation numérique des économies du continent.

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Un levier pour la coopération et l’investissement

Au-delà des échanges techniques, cet événement constitue une opportunité stratégique pour renforcer les partenariats internationaux, attirer les investissements et encourager les projets innovants dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.

En accueillant le Global Africa Tech, l’Algérie confirme ainsi son ambition de jouer un rôle central dans la construction de l’écosystème numérique africain et de s’imposer comme un hub régional des télécommunications.

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