L’Algérie rompt ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis

Alger a franchi le pas. Dans un communiqué diffusé ce jeudi, le ministère des Affaires étrangères a annoncé que l’Algérie mettait fin à ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis.

Une décision d’une portée considérable, présentée comme l’aboutissement d’un processus au cours duquel toutes les options destinées à sauvegarder le lien bilatéral auraient été épuisées.

Rupture diplomatique : Alger annonce la fin de ses relations avec Abou Dhabi

En effet, la décision intervient après avoir essayé, en vain, l’ensemble des voies susceptibles de préserver des rapports normaux entre les deux capitales. Autrement dit, Alger estime avoir atteint le bout d’un chemin diplomatique devenu impraticable.

Cette rupture des relations diplomatiques constitue un fait rare dans la pratique algérienne. L’usage veut que les désaccords se règlent par le rappel d’un ambassadeur, la convocation d’un chargé d’affaires ou le gel de certains mécanismes de coopération. Ici, c’est le lien lui-même qui est tranché, ce qui place les Émirats arabes unis dans une catégorie à part.

Sur le plan pratique, une telle mesure entraîne la fermeture des représentations et l’arrêt des canaux officiels de dialogue.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger et Bratislava scellent un partenariat renforcé après l’ouverture de l’ambassade slovaque

Désinformation, crises régionales, OPEP : les tensions avaient déjà creusé le fossé entre Alger et Abou Dhabi

La nouvelle n’arrive pas sans préavis. Depuis plusieurs semaines, l’hypothèse d’une rupture diplomatique entre Alger et Abou Dhabi circulait dans les rédactions algériennes, alimentée par la dégradation continue du climat entre les deux États.

L’élément déclencheur le plus visible reste la vague de désinformation qui a accompagné les incendies de forêt de l’été. Des contenus fabriqués, des visuels produits par intelligence artificielle et des séquences sorties de leur contexte ont inondé les plateformes, avec un objectif assumé. Celui de gonfler les bilans et discréditer la gestion des autorités algériennes. Le drame de l’orphelinat de Mohammadia a lui aussi été instrumentalisé.

Ce contentieux médiatique s’est greffé sur des divergences plus profondes. Les deux pays ne partagent ni la même lecture des crises régionales, ni la même vision des équilibres énergétiques. Le retrait émirati de l’OPEP annoncé fin avril avait d’ailleurs conduit Alger à réaffirmer publiquement son attachement à la discipline collective des pays producteurs.

Alger assume une diplomatie de fermeté sur les dossiers sensibles

La décision s’inscrit dans une ligne désormais bien identifiée. Quand elle juge ses intérêts vitaux ou ses principes touchés, l’Algérie n’hésite plus à sanctionner. Le pays avait déjà suspendu pendant près de deux ans un traité stratégique avec Madrid. Avant que la réactivation du traité d’amitié avec l’Espagne ne vienne clore l’épisode en mars dernier.

Cette fermeté cohabite avec une diplomatie active sur les grands dossiers internationaux. Alger continue de porter sa voix sur les crises du monde arabe, comme l’a montré sa condamnation des attaques visant le Liban au mois de mars. La rupture avec Abou Dhabi ne signifie donc pas un repli, mais une hiérarchisation assumée des partenariats.

🟢 À LIRE AUSSI : Voyage sans visa : un nouvel accord bilatéral simplifie les déplacements pour cette catégorie

Algérie – Émirats arabes unis : les conséquences économiques et régionales d’une décision inédite

Sur le terrain économique, les Émirats figuraient parmi les investisseurs du Golfe présents en Algérie. Notamment dans les télécommunications, la logistique et l’immobilier. La fin des relations diplomatiques posera inévitablement la question du sort de ces intérêts croisés et des contrats en cours.

La dimension régionale n’est pas moins sensible. Les deux États sont membres de la Ligue arabe et se retrouvent dans plusieurs enceintes multilatérales, où leurs délégations devront désormais cohabiter sans relation bilatérale.

À ce stade, aucune réaction officielle n’est parvenue d’Abou Dhabi. Les informations relayées à présent ne précise pas non plus de calendrier pour la fermeture effective des missions. La suite dépendra largement du ton adopté par les Émirats dans les prochains jours.