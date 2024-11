L’Algérie révèle son potentiel minier : Des gisements « insoupçonnés » découverts dans 23 wilayas

Le secteur minier algérien semble s’ouvrir à de nouvelles perspectives. C’est ce qu’a révélé le ministre d’Etat, ministre de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN). Les programmes de recherche minière en cours dans plusieurs wilayas ont en effet donné des résultats « très encourageants ».

Selon le ministre, ces recherches, qui couvrent 23 wilayas, ont permis de mettre en évidence des ressources minérales insoupçonnées. « Ces résultats vont nous permettre de mettre à jour notre carte minière et de créer de nouveaux pôles industriels », a-t-il souligné.

Interpellé sur la situation de la wilaya de Sétif, le ministre a précisé que plusieurs opérations d’exploration étaient en cours dans cette région et ses environs. Il s’agit notamment de la recherche de métaux polymétalliques dans les zones de Hadra et Kaf Al-Afsa, ainsi que de l’exploration de gisements de plomb, zinc et cuivre dans les régions d’Azouar et Beni Segoual (wilayas de Sétif et de Jijel).

Mines : Découverte de nouvelles richesses minérales dans plusieurs wilayas du pays

Par ailleurs, le ministère travaille actuellement sur l’octroi d’un permis d’exploitation minière à l’Entreprise nationale des produits miniers non-ferreux et des substances utiles (ENOF), pour la construction d’une unité de production de concentré de zinc destinée aux industries métallurgiques à Hammam Guergour (Bougaa-Sétif).

Par ailleurs, la Mine de fer de Djbel Anini, déjà en exploitation, offre de belles perspectives d’expansion grâce à de nouvelles campagnes d’exploration dans les zones environnantes. Au total, ce sont 97 permis d’exploitation de carrières et de mines, ainsi que 5 permis d’exploration, qui témoignent de l’importance du secteur minier à Sétif.

Les études réalisées sur le gisement de Boukhdema ont confirmé l’existence de réserves géologiques considérables de minerai de zinc, ouvrant ainsi la voie à une exploitation à grande échelle. L’ENOF est actuellement en phase de finalisation du dossier légal pour l’obtention du permis d’exploitation.

En parallèle, le gouvernement s’attache à garantir un accès équitable à l’énergie à tous les citoyens. Comme l’a souligné le ministre Arkab, le prix du kilowattheure en Algérie est l’un des plus bas au monde, et ce, malgré les défis économiques. Cette politique volontariste vise à préserver le pouvoir d’achat des ménages, en particulier dans les régions des Hauts Plateaux et du Sud.

Il est important de noter que ces développements interviennent dans un contexte où l’Algérie s’attache à diversifier son économie et à réduire sa dépendance aux hydrocarbures. Les ressources minérales représentent ainsi un levier essentiel pour stimuler la croissance et créer de l’emploi.