L’Algérie retirée de la liste rouge de l’Allemagne : ce qui va changer

Les bonnes nouvelles se multiplient ces derniers jours. Après le retrait de l’Algérie de la liste rouge de la France, l’allègement des conditions d’entrée en Tunisie et l’ajout de vols vers de novelles destinations, les voyageurs algériens peuvent enfin respirer.

Aujourd’hui, 15 octobre, un autre pays de l’Union Européenne décide de retirer l’Algérie de la liste des pays à haut risque. Il s’agit en effet de l’Allemagne qui abrite depuis quelques années des milliers d’immigrés notamment des étudiants et médecins algériens. C’est l’Institut allemand Robert Koch pour le contrôle des maladies qui a annoncé ce vendredi la nouvelle.

Outre l’Algérie, ses deux voisins maghrébins ont également quitté la liste des pays à haut risque. Une conséquence logique et prévisible qui intervient suite à une stabilisation remarquable de la situation sanitaire dans ces trois pays dont les citoyens se rendent fréquemment en Europe.

De ce fait, les passagers en provenance de ces pays ne sont plus soumis aux mesures restrictives à leur entrée en Allemagne, notamment la quarantaine. Il suffit d’être muni d’une attestation de vaccination contre la covid, ou d’une preuve de guérison, ou d’un test négatif. Ainsi, cette mesure concerne toute personne âgée de plus de 12 ans.

Allemagne : un pays recruteur des compétences médicales

Il n’est secret pour personnes que le corps médical en Algérie connait une saignée sans précédent. Des milliers de médecins quittent le pays pour s’installer à l’étranger. Outre la France, l’Allemagne reçoit de plus en plus de maghrébins.

Elle a ouvert ces dernières années ses portes aux différentes compétences algériennes notamment celles spécialisées en Médecine, et ce, en leur facilitant les démarches et procédures notamment celles relatives à « l’évaluation de l’équivalence ». Outres ses deux pays européens, la Turquie et les pays de golfe deviennent également des destinations privilégiées pour les maghrébins aspirant à un evenir meilleur.