L’Algérie résolue à renforcer son partenariat économique avec l’UE

Ce jeudi à Alger, le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a pris la parole lors d’un forum sur les opportunités d’investissement en Algérie. Il a souligné l’importance de l’Algérie en tant que fournisseur de gaz naturel pour l’Europe, garantissant 11% de ses besoins.

En effet, Aoun a noté l’absence de divers investissements directs des pays de l’Union européenne (UE) en Algérie, en dehors du secteur des hydrocarbures. “Les investissements européens en Algérie se limitent aux hydrocarbures. Notre objectif est d’élargir ces investissements pour équilibrer les échanges commerciaux,” a-t-il déclaré. En adhérant à la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF), l’Algérie espère ouvrir de nouvelles opportunités commerciales et étendre sa zone d’échanges.

Lors de son intervention, Aoun a mis en avant les efforts de l’Algérie pour améliorer ses infrastructures. Cela inclut la construction de nouvelles autoroutes, zones industrielles, ports, et la création de liaisons routières et ferroviaires. “L’Algérie est déterminée à ouvrir de nouvelles opportunités d’échanges et d’investissements avec l’UE, notamment dans l’énergie, la transition énergétique, les finances, et la diversification de l’économie,” a-t-il assuré.

De plus, Kamel Moula, président du Conseil du Renouveau Économique Algérien (CREA), a également pris la parole. Il a affirmé que la stabilité du système juridique algérien est un élément clé pour améliorer le climat des affaires. “L’Algérie a enregistré un taux de croissance de 4,2%. Les opportunités d’investissement sont immenses et les secteurs en progression,” a-t-il déclaré.

Moula a souligné que l’Algérie dispose des moyens nécessaires pour produire les matières premières utilisées dans ses industries. “Nous sommes sur la bonne voie pour concrétiser de grands partenariats avec l’UE,” a-t-il ajouté.

Développement des PME et numérisation

En outre, l’Algérie se concentre également sur le développement des petites et moyennes entreprises (PME) et la numérisation de l’économie. Ces initiatives visent à diversifier l’économie et à créer un environnement plus attractif pour les investisseurs étrangers.

Le forum a mis en lumière les efforts de l’Algérie pour attirer les investissements étrangers et renforcer ses relations économiques avec l’UE. Les réformes et les projets d’infrastructure en cours sont des signes positifs pour l’avenir économique du pays.

Pour conclure, l’Algérie se positionne comme un partenaire fiable pour l’Europe, non seulement dans le domaine des hydrocarbures, mais aussi à travers une diversification économique accrue et un climat des affaires en constante amélioration. Les opportunités d’investissement sont nombreuses et prometteuses, faisant de l’Algérie une destination attractive pour les investisseurs européens.