L’Algérie renforce son leadership en Afrique : Un nouveau poste de haut niveau au sein de la COSPAL

L’Algérie vient de s’adjuger le poste de vice-présidence de la Conférence des présidents des Parlements africains (COSPAL), une nouvelle organisation africaine créée pour renforcer les liens entre les législateurs du continent.

Cette décision a été prise à l’issue de la deuxième session ordinaire de cette instance, à laquelle a pris part une délégation du Parlement algérien à Accra, capitale du Ghana.

Dans un communiqué, l’Assemblée populaire nationale a indiqué que son vice-président, Ziane Rachid, a participé aux travaux de cette session, aux côtés de représentants des différents parlements africains, afin d’examiner les questions d’intérêt commun et de renforcer la coopération entre les pays du continent.

« Cette victoire est un véritable succès diplomatique pour l’Algérie. Elle témoigne de son rôle actif sur la scène africaine et de sa volonté constante de renforcer la coopération parlementaire entre les pays africains », souligne le communiqué.

L’Algérie, nouvelle vice-présidente de la Conférence des présidents des Parlements africains

Au cours de cette Conférence, qui s’est tenue les 26 et 27 octobre, les parlementaires africains ont adopté la charte fondatrice de la COSPAL, un document clé qui définit les objectifs et les modalités de fonctionnement de cette nouvelle institution. La charte met l’accent sur :

Le renforcement de la concertation et de la coordination entre les parlements africains

La consolidation des relations avec l’Union africaine

Ce nouveau poste devrait permettre au Parlement algérien de renforcer sa position au sein du Congrès et de consolider ses relations avec les parlements africains, dans le but de contribuer à un développement durable et intégré au service des peuples africains, selon la même source.

Renforcement des relations bilatérales avec le Ghana

En marge de cette session, une délégation parlementaire algérienne, conduite par Salem Ben Mbarek, vice-président du Conseil de la nation, a été reçue par son homologue ghanéen, Alban Sumana Kingsford Bagbin.

Cette rencontre a été l’occasion de réaffirmer la solidité des liens historiques unissant les deux pays et de discuter des moyens de les renforcer davantage.

Les deux parties ont convenu d’intensifier leur coopération parlementaire en multipliant les échanges de visites, en activant les groupes d’amitié parlementaires et en œuvrant de concert pour relever les défis auxquels fait face le continent africain, tels que la paix, la sécurité et le développement.