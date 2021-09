L’Algérie renforce son dispositif de contrôle des voyageurs

Bien que l’Algérie ne soit pas un pays touristique par excellence, les hautes autorités du pays gardent toujours un œil sur les voyageurs entrant ou sortant d’Algérie, et ce, pour des raisons purement sécuritaires et politiques.

Dans ce contexte, un nouveau dispositif de contrôle de passager a été récemment mis en place afin de renforcer les mesures de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Il s’agit en effet, d’un dispositif national de traitement d’informations passagers, paru dans un décret présidentiel signé par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et publié au journal officiel n°71 du 20 septembre 2021.

« Le dispositif, placé auprès du Premier ministre, comprend : un conseil d’orientation et de coordination ; une unité nationale d’informations passagers », lit-on dans le texte du décret. Outre le premier ministère, d’autres participeront également à la mise en œuvre du dispositif notamment le ministère de la Défense et celui de l’Intérieur.

En effet, on retrouve dans le conseil d’orientation et de coordination du dispositif un représentant du ministère de la Défense nationale ; un représentant du ministère chargé des Affaires étrangères ; un représentant du ministère chargé de la Justice ainsi que d’autres membres appartenons à divers secteurs.

Quelles données faut-il récoltés auprès des passagers entrant d’Algérie ?

Quant aux informations des passagers cités dans le dispositif, il s’agit des données API (advanced passenger information) qui englobent l’ensemble des informations générales concernant le vol, l’enregistrement des passagers, ainsi que les informations contenues dans le passeport ou dans un autre document de voyage.

À cela s’ajoute, les données PNR (passenger name record) qui concernent le dossier de réservation. C’est l’autorité du directeur général de la sécurité intérieure (DGSI) qui est chargée de récolter ces informations à travers la création d’une unité opérationnelle.

Quel le rôle pour les compagnies aériennes ?

Les compagnies de transports (aérienne, maritimes, chemins de fer…) ont logiquement un rôle important à assurer dans le cadre de ce dispositif puisqu’il s’agit de collecter les informations des passagers.

De ce fait, le décret présidentiel impose aux différentes compagnies de transport ainsi qu’aux agences de voyages de transmettre à l’unité « par voie électronique », lors » de la réservation, de l’enregistrement et au moment de l’embarquement des passagers, à destination, en transit ou quittant le territoire national, les informations et les données des passagers ainsi que les données des membres de l’équipage et les détails sur leurs moyens de transport. »