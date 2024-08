L’Algérie renforce son approvisionnement alimentaire avec une stratégie globale

Le gouvernement algérien prend ses mesures face à la volatilité des prix du marché alimentaire. Pour accroître la surveillance avec plus de rigueur, une cellule d’alerte et de veille est mise en place. Cela permettra de stabiliser l’approvisionnement en produits de large consommation et réduire le risque de pénurie.

Sous la direction du ministre du Commerce, cette cellule a pour mission d’anticiper toute éventuelle crise alimentaire. Elle permettra également de détecter les perturbations du marché alimentaire en analysant la production nationale, et de régir de manière efficace.

Une collaboration multisectorielle !

Bien que cette initiative soit dirigée par le ministère du Commerce, elle inclut d’autres secteurs. Elle fait l’objet d’une collaboration étroite avec d’autres ministères concernés.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Industrie rejoint cette démarche avec comme objectif de renforcer la production locale et garantir la sécurité alimentaire en Algérie. Accordant la priorité aux secteurs stratégiques, à savoir, les produits oléagineux et les céréales, qui occupent une place centrale dans l’alimentation quotidienne des algériens.

Le ministre des Finances, Laaziz Faïd, fait par ailleurs partie de cette collaboration. Le 22 aout dernier, lors de la cérémonie d’installation, il s’est exprimé au sujet de la cellule d’alerte et a mentionné que sa composante veillera à l’efficacité de sa contribution.

🟢 À LIRE AUSSI : Les autorités saisissent 10 quintaux de viande blanche avariée à Alger

Cette cellule d’alerte veille alors à maintenir la stabilité concernant l’approvisionnement en produits de large consommation. De plus, elle se chargera de centraliser les données récoltées sur le terrain et d’intervenir en temps réel en cas de problèmes.

Une stratégie globale pour la lutte des défis alimentaires

Cette démarche s’aligne avec une stratégie holistique, en réponse aux défis internes du marché alimentaire actuel. À savoir, la hausse des prix de certains produits cruciaux tels que la viande blanche et le café.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, adopte une approche perspective en mettant en œuvre cette stratégie. En effet, les autorités algériennes visent à maximiser les ressources locales et faire face de manière efficace aux fluctuations mondiales. C’est dans ce contexte que s’inscrivent les transformations économiques entamées en Algérie.

🟢 À LIRE AUSSI : Plafonnement des prix du café : Voici les nouveaux tarifs officiels fixés par l’État

En somme, la mise en place d’une cellule d’alerte et de veille pour approvisionner le marché en produits de large consommation marque une étape clé dans la sécurité alimentaire du pays.