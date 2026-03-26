L’Algérie renforce son ancrage en Afrique : une cargaison de 3000 T expédiée vers la Mauritanie

L’exportation de fer depuis Skikda vers la Mauritanie marque une nouvelle étape dans la dynamique des échanges commerciaux entre l’Algérie et les marchés africains. Au port de Skikda, une cargaison importante de rond à béton a récemment pris la mer. Illustrant à la fois la montée en puissance des exportations hors hydrocarbures et la structuration progressive des flux logistiques vers l’Afrique de l’Ouest.

Cette opération, bien que technique dans sa nature, s’inscrit dans une trajectoire plus large où les ports algériens cherchent à renforcer leur rôle dans les échanges régionaux.

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Selon un communiqué de l’entreprise portuaire de Skikda, cette expédition traduit une activité soutenue autour des matériaux de construction, avec une demande extérieure en hausse sur ce type de produits.

Exportation de 3000 tonnes de rond à béton vers la Mauritanie : une cargaison au départ du port de Skikda assurée par la CNAN

L’opération d’exportation de fer vers la Mauritanie concerne une quantité de 3000 tonnes de rond à béton (RDX). Un matériau central dans les travaux de construction et les infrastructures publiques.

Dans le cadre de cette expédition, la Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN) a assuré l’ensemble de l’opération de transport maritime.

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L’entreprise portuaire de Skikda souligne que la CNAN occupe un rôle essentiel dans le soutien des exportations algériennes en dehors du secteur des hydrocarbures. Son intervention dans ce type de flux logistiques permet d’accompagner la diversification progressive des échanges extérieurs du pays.

Cette opération s’inscrit également dans une logique de structuration des chaînes logistiques nationales. Avec une implication croissante des opérateurs publics dans le transport des marchandises destinées à l’export.

Exportation de fer vers la Mauritanie : une dynamique inscrite dans la stratégie de diversification économique

Selon le communiqué de l’entreprise portuaire de Skikda, cette opération consiste à renforcer la présence des produits algériens sur les marchés africains et à développer les relations commerciales avec différents partenaires du continent.

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Dans cette logique, les opérations de ce type contribuent à :