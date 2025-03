L’Algérie renforce l’enseignement des mathématiques avec 5 nouveaux lycées spécialisés.

À l’occasion de la Journée mondiale des mathématiques, le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui a annoncé ce samedi l’ouverture de cinq lycées régionaux spécialisés en mathématiques. Cette initiative vise à favoriser l’excellence scientifique et à renforcer la place des mathématiques dans le système éducatif algérien.

Lors d’une cérémonie organisée au pôle scientifique et technologique “Chahid Abdelhafid Ihaddaden” de Sidi Abdellah, à l’ouest d’Alger, le ministre a annoncé que ces établissements accueilleront les élèves ayant obtenu les meilleures moyennes en mathématiques à l’issue du cycle moyen.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie conjointe entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Son objectif est d’encourager les vocations scientifiques dès le secondaire afin de former une élite nationale dans les domaines stratégiques liés aux mathématiques.

Un enjeu pour les sciences et les technologies

Selon Mohamed Seghir Saâdaoui, cette démarche illustre l’intérêt grandissant pour les mathématiques et plus particulièrement pour les mathématiques appliquées. Celles-ci sont devenues un pilier fondamental des technologies modernes, notamment dans des secteurs de pointe comme l’intelligence artificielle, la physique spatiale et les sciences médicales.

L’ouverture de ces lycées spécialisés devrait permettre à l’Algérie de mieux préparer les générations futures aux défis scientifiques et technologiques mondiaux. En formant des élèves hautement qualifiés dans ce domaine, le pays ambitionne de renforcer sa position dans les disciplines scientifiques et technologiques avancées.

Cette initiative constitue ainsi une avancée majeure pour l’enseignement des mathématiques en Algérie, avec un impact potentiel sur le développement scientifique et économique du pays.

Vers un Baccalauréat Professionnel en Algérie : une réforme en discussion

Les ministres de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui, et de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Yacine El Mahdi Oualid, ont placé le projet de Baccalauréat Professionnel au centre de leur réunion tenue ce lundi.

Selon un communiqué du ministère de l’Éducation, les discussions ont porté sur les moyens de développer l’enseignement et la formation professionnels spécialisés. L’objectif est d’ouvrir de nouvelles perspectives aux élèves du cycle moyen souhaitant s’orienter vers un cursus plus professionnalisant au secondaire.

L’idée principale avancée est la création de lycées professionnels, avec un parcours aboutissant à un baccalauréat professionnel. Cette réforme permettrait d’offrir aux élèves une formation adaptée aux besoins du marché du travail et aux exigences des secteurs économiques en expansion.

Afin de structurer ce projet, les deux ministres ont convenu de mettre en place une équipe conjointe chargée d’élaborer un dossier détaillé. Celui-ci sera soumis au gouvernement pour approbation. Cette initiative s’inscrit dans une volonté d’adapter le système éducatif aux réalités du marché de l’emploi, en renforçant l’attractivité de la formation professionnelle et en diversifiant les débouchés pour les lycéens.

BAC 2025 : une ouverture des littéraires vers les sciences modernes

Par ailleurs, une autre réforme majeure a été annoncée concernant le baccalauréat 2025. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a révélé qu’à partir de cette session, les bacheliers issus des filières littéraires pourront accéder à certaines spécialités scientifiques modernes.

Jusqu’à présent, ces étudiants étaient principalement orientés vers des disciplines traditionnelles. Désormais, ils auront la possibilité de se spécialiser dans des domaines émergents liés à l’économie du savoir et aux technologies de pointe.

Selon Abdeljabbar Daoudi, conseiller du ministre chargé de la communication numérique et de l’information, cette réforme ne concerne pas les sciences fondamentales classiques, mais plutôt les nouvelles disciplines scientifiques adaptées aux évolutions technologiques.

De nouvelles opportunités pour les littéraires

Les domaines concernés incluraient notamment :

L’intelligence artificielle

La science des données (Data Science)

La communication digitale

L’innovation sociale et les sciences humaines appliquées

Cette réforme vise à créer des profils hybrides, combinant compétences littéraires et scientifiques, pour répondre aux nouveaux défis du marché du travail.

En diversifiant les parcours académiques et en brisant les barrières entre filières, le gouvernement entend moderniser le système éducatif et mieux préparer les jeunes aux métiers de demain. Une initiative qui pourrait transformer en profondeur les perspectives professionnelles des futurs bacheliers algériens.