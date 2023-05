L’Algérie remporte la 2e place du championnat arabe de robotique au Qatar

L’Algérie a pris part au championnat arabe de la robotique et de l’intelligence artificielle, qui s’est déroulée du 6 au 9 mai dernier, au Qatar. L’équipe algérienne a réussi encore une fois à prouver ses compétences et à se distinguer dans cet événement arabe.

Pour cette 14e édition, les organisateurs ont centré les thématiques des projets sur le « SUPERPOWERED ». Un thème qui met en lumière les enjeux énergétiques actuels et futurs de la planète. Mais qui propose des solutions aux différents défis auxquels l’énergie est confrontée.

Championnat arabe de la robotique 2023 : l’Algérie termine à la 2e place

Organisé par le ministère qatarien de l’Éducation et de l’Enseignement, le championnat arabe de la robotique et de l’intelligence artificielle compte parmi les compétitions les plus importantes, destinées aux étudiants, du monde arabe. Ce championnat représente une occasion pour démontrer et dévoiler les innovations technologiques. Notamment, dans les domaines de la conception et la programmation des robots éducatifs.

C’est dans ce sillage que l’Algérie a pris part à ce championnat. Par le biais d’un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère de la Jeunesse et des Sports a fait savoir que l’équipe algérienne a réussi à se distinguer lors de cette compétition.

En effet, l’équipe algérienne a reporté la deuxième place du championnat arabe de la robotique et de l’intelligence artificielle. Et ce, grâce au duo Ahmed Sebaâ et Sadeki Mohamed, membres de l’Association Sohail pour l’astronomie et les sciences spatiales de Laghouat. Par ailleurs, il convient de préciser que c’est le Qatar qui a remporté le championnat arabe de la robotique pour l’année 2023.

