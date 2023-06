L’Algérie remporte 2 prix au festival arabe de la radio et de la télévision à Tunis

L’Algérie poursuit son succès dans le monde du cinéma et des séries télévisées. Après le feuilleton « Hdach Hdach » qui a séduit les Italiens au festival de Matera, deux autres réalisations ont été primées au festival arabe de la radio et de la télévision.

Tunis a accueilli, du 12 au 15 juin 2023, la 23ᵉ édition du festival arabe de la radio et de la télévision, qui s’est achevé le jeudi dernier. Cet événement a regroupé des dizaines de réalisations, qui étaient en lice pour le 23ᵉ festival arabe de la radio et de la télévision, portant le slogan « célébrer les arts et la culture ».

La série télévisée « Eddama » se distingue à Tunis

Durant cet événement, de nombreuses réalisations de la radio, mais aussi de la télévision ont été récompensées. Parmi ces dernières, la série ramadanesque « Eddama », qui a remporté le 2ᵉ prix dans la catégorie les séries sociales ou encore drama.

« Eddama », une série télévisée diffusée sur la chaine Echorouk durant le ramadan 2023. Complot, conflits familiaux et drogues… Malgré son succès auprès du public algérien, Eddama a pourtant fait l’objet d’une énorme polémique, entre ceux qui ont adoré la série et les autres qui ont affirmé que le feuilleton ne représente aucunement la société algérienne.

« Min Falastine » primé au festival arabe de la radio et de la télévision

Une autre réalisation a été également primée durant ce festival qui a eu lieu à Tunis. Il s’agit bel et bien de « Min Falastine » (de Palestine), qui a réussi à décrocher le premier prix. Notamment, dans la catégorie des films et programmes documentaires sur la question palestinienne.

Pour rappel, depuis sa création en 1969, l’organisation de cet événement vise à renforcer les liens entre les différents organismes de radiodiffusion arabes. Et ce, afin de développer le contenu de leurs créations.

