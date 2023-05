L’Algérie remplace la Côte d’Ivoire pour organiser la CAN 2023 : Aboud fait taire la rumeur

Ces derniers jours, une rumeur a fait chavirer les internautes sur la toile. En effet, certaines « sources » avaient évoqué la possibilité de la non tenue de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire. Une rumeur pour le moins surprenante, autant plus que le pays qui a été cité pour remplacer la Côte d’Ivoire était l’Algérie.

Ainsi, prenant de l’ampleur, cette rumeur a plané un doute sans précédent quant à l’identité du pays hôte de la CAN 2023. Néanmoins, le chargé de la communication de la fédération algérienne de football, Salah Bey Aboud, a tenu à mettre fin à cette éventualité.

Invité sur le plateau d’une chaîne algérienne, Salah Bey Aboud a dit, « Récemment, nous avons entendu parler de la possibilité de remplacer la Côte d’Ivoire dans l’organisation de la CAN 2023. Cela n’est pas juste. Hier, je me suis entretenu avec des membres de la délégation ivoirienne, et ils affirment qu’ils préparent leur CAN de la manière la plus sereine possible. » explique-t-il au journaliste.

Selon le porte-parole de la FAF, tout est dans l’ordre. L’Algérie n’a pas été sollicité pour remplacer la Côte d’Ivoire dans l’organisation de la CAN 2023 puisque la CAF n’envisage même pas de remplacer le pays hôte de la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

CAN 2023 : l’Algérie soutient la Côte d’Ivoire

Dans son intervention, Salah Bey Aboud a assuré que, « l’Algérie soutient la Côte d’Ivoire dans son pari d’organiser la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Nous tenons à ce que cette CAN se déroule en Côte d’Ivoire conformément à ce qui est déjà planifié. » ajoute-t-il.

Revenant sur le dossier de l’organisation de la CAN 2025, Salah Aboud a dit, « Nous avons toutes nos chances d’organiser la CAN 2025. La CAF n’a rien encore annoncé. » déclare-t-il en réponse à la question du journaliste.

Si Salah Bey Aboud estime que l’Algérie garde encore des chances pour accueillir la CAN 2025, d’autres ne le voit pas de cet œil. Ainis, selon le journaliste et commentateur de BeIN Sports, Hafid Derradji, « La CAN 2025 n’aura pas lieu en Algérie. » affirme-t-il.

Derradji évoque même une éventuelle désenchantante pour les fans algériens en disant, « J’ai des doutes quant à la tenue de la CAN 2027 en Algérie. » explique-t-il.