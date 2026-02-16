L’Algérie rejoint, pour la 1ᵉʳ fois, le cercle des plus gros importateurs de ce produit high-tech

Dans un tournant décisif pour sa transition énergétique, l’Algérie a enregistré une progression fulgurante en 2025, se hissant parmi les principaux importateurs mondiaux de modules photovoltaïques en provenance de Chine. Une accélération qui témoigne de la mise en œuvre concrète de son programme national de renouvelables.

Selon les dernières données de l’Energy Research Unit, le pays a réalisé un bond spectaculaire, voyant ses importations de panneaux solaires chinois passer de 0,35 GW en 2024 à 2,10 GW en 2025. Cette croissance, la plus forte de la région, propulse l’Algérie dans le top des nations arabes les plus actives sur ce marché.

Le dynamisme algérien s’est particulièrement illustré durant le mois de novembre 2025, où les importations ont atteint un pic de 450 MW, contre à peine 100 MW à la même période l’année précédente. Pour mesurer le chemin parcouru, il suffit de regarder en arrière : en 2024, les volumes étaient marginaux, ne dépassant pas les 0,20 GW au mois de décembre, le plus fort de l’exercice précédent.

Au niveau régional, l’Algérie talonne désormais l’Égypte (2,28 GW) et dépasse l’Irak (1,89 GW), au sein d’un marché arabe dominé par les Émirats arabes unis (9,54 GW) et l’Arabie saoudite (8,82 GW).

Ce flux massif de composants chinois n’est pas le fruit du hasard. Il alimente directement les chantiers lancés sous l’égide du groupe public Sonelgaz. Le pays est actuellement engagé dans deux appels d’offres majeurs :

: comprenant 15 centrales solaires réparties sur 12 wilayas. Le projet « Solar 1000 » : prévoyant 5 centrales dans 5 wilayas.

L’année 2025 a également été marquée par le lancement de la centrale d’Abadla (Bechar), d’une capacité de 80 MW, ainsi que par l’avancement du projet pharaonique « Tafouk 1 ».

Ce dernier, l’un des plus vastes d’Afrique avec un investissement de 3,6 milliards de dollars, vise à terme une capacité de 4 GW et la création de plus de 50 000 emplois durant sa phase de construction.

Partenariat Algérie-Chine : Vers la fabrication locale de panneaux solaires avec LONGi

Au-delà de l’achat d’équipements, Alger affiche l’ambition de devenir un hub industriel. Des discussions stratégiques ont été engagées avec le géant chinois LONGi, leader mondial du secteur. L’objectif est de passer de l’importation à la production locale en implantant des usines de cellules et de panneaux solaires sur le sol algérien.

Cette stratégie s’inscrit dans la vision globale de l’Algérie d’atteindre 15 000 MW d’énergies renouvelables à l’horizon 2035.

En remplaçant progressivement le gaz naturel par le soleil pour sa production électrique, le pays entend non seulement sécuriser son avenir énergétique mais aussi libérer des volumes de gaz supplémentaires pour l’exportation.

À la fin de l’année 2025, la capacité installée opérationnelle était estimée à 619 MW, un chiffre qui devrait croître de manière exponentielle dès 2026 au fur et à mesure de la mise en service des centrales actuellement en construction.