L’Algérie rejoint officiellement le Traité d’Amitié et de Coopération de l’ASEAN

L’Algérie a officiellement adhéré aujourd’hui, mercredi, au Traité d’Amitié et de Coopération (TAC) de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). La cérémonie de signature s’est déroulée en marge de l’ouverture de la 58e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’organisation, qui se tient actuellement en Malaisie.

S’exprimant lors de la cérémonie, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a déclaré : « C’est une immense fierté et un grand plaisir pour moi de me tenir devant vous aujourd’hui, alors que mon pays finalise son adhésion au Traité d’Amitié et de Coopération en Asie du Sud-Est. »

Il a également exprimé sa « profonde gratitude au gouvernement malaisien pour avoir accueilli cette cérémonie de signature et pour l’opportunité qui m’a été donnée de prendre part à cette célébration fraternelle et familiale. »

Le ministre Attaf a tenu à adresser ses « sincères remerciements à tous les États membres de l’ASEAN pour avoir accueilli favorablement la demande de l’Algérie et soutenu son adhésion à cet important traité. »

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie muscle ses exportations pour conquérir l’Afrique, l’Europe et le monde arabe

Pour le chef de la diplomatie algérienne, cette journée marque un tournant majeur dans les relations entre l’Algérie et l’ASEAN. « Comment ne pas nous sentir honorés de rejoindre la famille des États parties au Traité d’Amitié et de Coopération en Asie du Sud-Est, » a-t-il ajouté, « cette famille qui rassemble tous ceux qui voient en l’ASEAN un exemple à suivre et un modèle dont s’inspirer partout dans le monde. »

l’Algérie devient membre du Traité d’Amitié de l’ASEAN

Le ministre Attaf a souligné que la décision de l’Algérie de rejoindre cette prestigieuse famille repose sur de nombreuses considérations, qui peuvent être résumées en trois motivations principales.

La première motivation, a-t-il expliqué, découle de l’admiration de l’Algérie pour l’ASEAN. L’organisation a démontré avec brio, à travers ses activités, ses réalisations et ses résultats, comment la coopération régionale peut stimuler la transformation, renforcer la stabilité et favoriser la prospérité mutuelle pour tous.

« De notre point de vue, » a affirmé le ministre, « l’ASEAN est un modèle exceptionnel d’intégration régionale qui peut véritablement inspirer des efforts similaires partout dans le monde, et en particulier sur le continent africain. »

La deuxième motivation, selon Attaf, réside dans la ferme volonté de l’Algérie de renforcer les relations d’amitié et de coopération de longue date qui lient l’Algérie à tous les États membres de l’ASEAN. « En adhérant aujourd’hui au Traité d’Amitié et de Coopération, nous cherchons à ajouter une nouvelle dimension à ces relations bilatérales, » a-t-il précisé.

🟢 À LIRE AUSSI : Partenariat stratégique : Stellantis mise gros sur l’industrie automobile algérienne

« Une dimension qui englobe l’ASEAN en tant que bloc uni, dont la voix collective se fait de plus en plus entendre et dont l’influence positive sur la scène mondiale ne cesse de croître. » Dans cette optique, l’Algérie aspire à intensifier ses interactions et à consolider ses liens avec l’ASEAN en établissant un dialogue de partenariat sectoriel, et compte sur le soutien des États membres à cet égard.