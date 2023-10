L’Algérie réitère son soutien indéfectible à la Palestine, Ahmed Attaf

Le Ministre des Affaires Étrangères Algérien, Ahmed Attaf, réitère le soutien de l’Algérie aux causes justes, notamment la création d’un État palestinien indépendant avec Jérusalem pour capitale.

En effet, aujourd’hui, le dimanche 8 octobre 2023, le Ministre des Affaires Étrangères Algérien, Ahmed Attaf, a affirmé devant les chefs de missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales et régionales accrédités en Algérie, l’engagement indéfectible de l’Algérie envers les causes justes. En tête de ces causes, figure le droit du peuple palestinien à établir son propre État indépendant, avec Jérusalem comme capitale.

Le 8 octobre de chaque année, l’Algérie célèbre la Journée de la Diplomatie Algérienne, commémorant son adhésion en tant que membre de plein droit et souverain aux Nations Unies en 1962, après avoir recouvré son indépendance. Cette journée revêt une grande importance pour le pays, marquant son engagement envers la diplomatie et les principes fondamentaux des relations internationales.

A LIRE AUSSI : l’Algérie exprime sa profonde inquiétude face à l’escalade contre la bande de Gaza

Le Soutien inébranlable de l’Algérie pour les causes justes

Ahmed Attaf, dans son discours, a réaffirmé avec détermination que l’Algérie ne renoncera jamais à soutenir les causes justes, en particulier le droit du peuple palestinien à établir son propre État indépendant, avec Jérusalem comme capitale. Il a ajouté que les conditions désastreuses actuelles dans la région sont le résultat du déni de ce droit légitime, qui ne peut être ni négocié ni prescrit.

Le bilan des victimes du récent bombardement israélien sur la bande de Gaza a atteint des proportions déchirantes. Le samedi et le dimanche, 370 Palestiniens ont perdu la vie, tandis que 2200 autres ont été blessés, selon l’Agence Palestinienne d’Information, citant des sources médicales dans la bande de Gaza.

En réponse à l’opération continue de la résistance palestinienne à Gaza, appelée « Toofan Al-Aqsa », les médias arabes et internationaux ont rapporté que l’occupant israélien a subi au moins 659 pertes en vies humaines et 2156 blessés.

Le Ministre Attaf a conclu son discours en réaffirmant l’engagement de l’Algérie à soutenir la cause palestinienne jusqu’à ce qu’elle atteigne son objectif légitime, la création d’un État indépendant avec Jérusalem comme capitale. Il a également appelé la communauté internationale à prendre des mesures concrètes pour mettre fin à l’agression israélienne et à garantir les droits du peuple palestinien.