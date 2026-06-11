L’Algérie refait ses routes nationales de fond en comble : voici les 6 wilayas déja en chantier

Nids-de-poule, chaussées dégradées, voies étroites où deux camions se frôlent dans un virage… les réseaux sociaux regorgent de vidéos et de plaintes d’usagers excédés. Ces doléances semblent avoir fini par trouver un écho. Des travaux de grande ampleur sont actuellement en cours dans six wilayas, sur plusieurs routes nationales.

Routes nationales en Algérie : six wilayas simultanément en chantier

Les travaux du réseau routier en cours couvrent les wilayas de Constantine, Djelfa, El Bayadh, Guelma, Chlef et Batna. Chaque chantier cible un axe précis, avec l’objectif de fluidifier le trafic, sécuriser les usagers et désenclaver des zones à fort potentiel économique.

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1. Constantine : la RN 79 vers Oum El Bouaghi entre dans sa dernière ligne droite

À Constantine, le chantier de dédoublement et de modernisation de la route nationale n° 79 approche de sa phase finale. Cet axe relie Constantine à Oum El Bouaghi, un tronçon saturé, emprunté quotidiennement par des milliers de véhicules. Une fois livré, il devrait améliorer sensiblement la fluidité du trafic et le niveau de sécurité sur ce couloir du Nord-Est.

2. Djelfa : pose de la couche de roulement sur la RN 89 en direction de M’sila

Par ailleurs, dans la wilaya de Djelfa, les équipes travaillent sur la pose de la couche de roulement en béton bitumineux (BB) sur la route nationale n° 89, dans la section Faïdh El Batma, limites de la wilaya de M’sila. Cette étape, déterminante pour la durabilité de la chaussée, avance sur un axe qui dessert des zones des hauts plateaux jusqu’ici peu reliées au reste du réseau.

3. El Bayadh : 24 kilomètres de RN 6 doublés, les travaux à mi-chemin

À El Bayadh, le dédoublement du deuxième tronçon de la route nationale n° 6 se déroule sur 24 kilomètres au total. L’avancement actuel :

Première tranche : 50 % réalisés

Deuxième tranche : 80 % réalisés

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Le rythme est soutenu. Cet axe, une fois livré, facilitera les déplacements dans une wilaya où les distances entre localités sont importantes.

4. Guelma : la RN 16 relie Souk Ahras à l’autoroute Est-Ouest

À Guelma, les travaux de dédoublement de la route nationale n° 16 avancent sur le premier tronçon, deuxième lot. L’enjeu est de raccorder la wilaya de Souk Ahras à l’échangeur de l’autoroute Est-Ouest, et d’intégrer ainsi le Grand Est algérien au réseau autoroutier national.

5. Chlef : la RN 16 en travaux pour améliorer un axe à fort trafic

Dans la wilaya de Chlef, le chantier de dédoublement de la route nationale n° 16 se poursuit. Celui-ci permettra d’améliorer la fluidité et la qualité de service sur un axe fortement fréquenté dans l’arrière-pays du Nord-Ouest.

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6. Batna : 56 kilomètres de route entre deux nationales, le chantier le plus long du programme

Enfin, c’est à Batna que se trouve le chantier le plus étendu. Dans le cadre du programme de maintenance 2026, les travaux portent sur le dédoublement de l’axe reliant la RN 88, aux limites de la wilaya de Khenchela, à la RN 03, en traversant les communes de Belfraies, Chemora et Boumia sur 56 kilomètres. Les équipes travaillent actuellement sur la pose de la couche de fondation (GB) au niveau du lot n° 7.