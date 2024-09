L’Algérie récupère plus de 2 millions de documents historiques de la France

Le co-président de la commission conjointe d’historiens algériens et français «Histoire et Mémoire», Mohamed Lahcen Zeghidi, a annoncé hier, jeudi, lors d’une rencontre à Médéa, que l’Algérie a récupéré plus de deux millions de documents historiques de la France. Cette déclaration a été faite dans le cadre d’une conférence sur « Le tourisme au service de la mémoire », organisée à la bibliothèque principale de lecture publique de la ville.

Zeghidi a souligné que cette récupération s’inscrit dans le cadre des efforts de la commission conjointe algéro-française, mise en place pour traiter les questions liées à l’histoire et à la mémoire entre les deux nations. Il a ajouté que ce travail a permis à l’Algérie de rapatrier plus de deux millions deux cent cinquante mille documents, datant de l’époque coloniale française.

Ce processus de restitution est le fruit de l’engagement pris lors de la signature de la Déclaration d’Alger, le 27 août 2022, par le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue français, Emmanuel Macron. Zeghidi a également rappelé que cet engagement s’était déjà matérialisé par la restitution de 24 crânes de résistants algériens en juillet 2020, crânes qui étaient conservés dans un musée en France.

Patrimoine algérien : promotion du tourisme historique

Par ailleurs, Mohamed Lahcen Zeghidi a appelé à la promotion du tourisme historique, afin de raviver la mémoire du peuple algérien, de renforcer les liens intergénérationnels et de consolider la cohésion sociale. Selon lui, la valorisation du patrimoine historique et touristique de toutes les régions du pays est essentielle pour permettre aux nouvelles générations de découvrir des aspects méconnus de l’histoire nationale.

Le directeur local du tourisme, Djilali Chemani, a précisé que cette rencontre a été organisée en collaboration avec les directions du tourisme, de l’artisanat et des anciens combattants, ainsi que l’association « Machaâl Echahid », à l’occasion de la Journée mondiale du tourisme, célébrée le 27 septembre. Ce forum visait à mettre en lumière les aspects liés à l’histoire de l’Algérie, notamment ceux relatifs à la résistance populaire et à la guerre de libération nationale.