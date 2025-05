L’Algérie récompense l’innovation : six chercheurs honorés par le Prix présidentiel

Sous la présidence du Premier ministre Nadir Larbaoui, l’Algérie a célébré ce mardi la première édition de la remise du Prix du président de la République pour le chercheur innovant, organisée au Pôle scientifique et technologique du martyr Abdelhafid Ihaddaden à Sidi Abdellah (Alger). Une cérémonie qui a mis à l’honneur six lauréats – trois enseignants-chercheurs et trois étudiants – récompensés pour leurs projets pionniers dans des secteurs stratégiques.

Cette édition, qui coïncide avec la célébration du 69e anniversaire de la Journée nationale de l’Étudiant, revêt une portée hautement symbolique.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a souligné à cette occasion que cette distinction incarne la vision du président, résolument tournée vers l’économie du savoir, l’innovation technologique et l’autonomie nationale.

Intelligence artificielle, biotechnologie, cybersécurité : des talents récompensés

Le Prix du président de la République vise à valoriser les innovations qui répondent aux besoins socio-économiques de l’Algérie. Les lauréats ont été sélectionnés selon deux catégories : enseignants-chercheurs et étudiants.

Dans la catégorie des enseignants-chercheurs :

1er prix (500 millions de centimes) : Ammar Azzione , du Centre de recherche en biotechnologie, pour son projet sur les biopuces médicales , une technologie innovante pour le diagnostic et le suivi des maladies.

2e prix (300 millions de centimes) : Zine Eddine Khemri , du Centre de recherche sur les zones arides, pour son système d’irrigation à l’ozone, permettant une économie d’eau de 47 %.

3e prix (200 millions de centimes) : Atef Djoulah , chercheur au ministère de la Défense nationale, pour son projet novateur de défense alimentaire contre les menaces hybrides.

Dans la catégorie des étudiants :

1er prix : Amel Iman Hadj Bouzid , doctorante au CERIST, pour un projet d’ intelligence artificielle médicale appliquée à l’imagerie diagnostique des affections pulmonaires.

2e prix : Ahmed Elias Ben Salem , étudiant à l’École supérieure d’informatique de Sidi Bel Abbès, avec un dispositif médical intelligent pour la détection et le suivi du cancer.

3e prix : Nerdjess Rayhane , de l’Université de Constantine 1, pour un stimulant biologique naturel à base de bactéries locales et de déchets végétaux.

L’innovation au cœur de l’Algérie nouvelle

Dans leurs déclarations, les lauréats ont salué l’intérêt du président pour la science et l’innovation. Pour Ammar Azzione, “ce prix est une reconnaissance qui encourage les chercheurs à aller plus loin, à créer des solutions adaptées aux besoins nationaux, notamment dans le secteur de la santé”.

Même son de cloche chez Zine Eddine Khemri : “Notre système d’irrigation est conçu pour améliorer la productivité agricole tout en préservant les ressources en eau. Cette distinction permettra de généraliser la technologie dans les zones sahariennes.”

Les étudiants lauréats ont également souligné l’impact transformateur de ce prix dans leur parcours. Amel Iman Hadj Bouzid a estimé que “ce projet représente à la fois une responsabilité et un tremplin vers une application réelle dans le secteur de la santé algérien”. De son côté, Nerdjess Rayhane a exprimé sa volonté de “créer une start-up autour de son biofertilisant, pour répondre à la demande croissante en produits agricoles écologiques”.

Une politique d’État pour une Algérie intelligente

Le ministre Baddari a rappelé que cette initiative présidentielle s’inscrit dans une démarche globale visant à faire de l’université algérienne un levier du développement économique et technologique. Il a affirmé que “les compétences récompensées aujourd’hui tracent la voie vers une Algérie innovante, souveraine et compétitive à l’échelle régionale”.

Cette cérémonie a aussi été marquée par une forte présence gouvernementale, démontrant l’importance accordée à la recherche scientifique comme pilier fondamental du projet de l’Algérie nouvelle.