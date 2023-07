L’Algérie reçoit un soutien financier estimé à 3 milliards de dollars

L’Algérie vient de bénéficier d’un soutien financier important du Fonds vert des Nations Unies pour faire face aux changements climatiques.

Selon Lamita Bilal, conseiller du ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, le pays a reçu une aide financière estimée à 3 milliards de dollars. Ce soutien financier vise à soutenir l’élaboration d’un deuxième plan visant à s’adapter aux changements climatiques.

| À LIRE AUSSI : L’Algérie réduira encore sa production de pétrole à partir d’août

Lors d’une interview à la radio nationale, le conseiller a souligné que l’Algérie n’est pas responsable des changements climatiques qu’elle subit, et qu’elle a donc le droit de bénéficier d’un soutien financier pour faire face à ces défis.

Il a également mentionné que le ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables travaille depuis plusieurs années sur l’élaboration du Plan national sur le climat. Ce plan vise à étudier les effets négatifs du changement climatique sur tous les secteurs et à élaborer des stratégies pour y faire face.

Une stratégie mise en place

Le plan comprendra la mise en œuvre d’une stratégie au niveau local, avec des études et des mécanismes préparés par le ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables. Des partenariats seront établis avec chaque secteur gouvernemental afin de mettre en œuvre ces stratégies.

Par ailleurs, des programmes de protection de l’environnement et des campagnes de nettoyage sont en cours cet été, notamment sur les plages et dans les espaces forestiers. L’État accorde une grande importance aux conditions environnementales et effectue des analyses de l’eau des plages avant leur ouverture. Un suivi régulier des plages et des espaces forestiers sera également assuré tout au long de l’été.

| À LIRE AUSSI : Pays arabes producteurs d’énergie solaire en 2022 : quel classement pour l’Algérie ?

En conclusion, l’Algérie accorde une grande importance à la dimension environnementale depuis son indépendance et est considérée comme un modèle en Afrique et à l’international.