L’Algérie réagit aux attaques terroristes perpétrées à Tessit au Mali

Le Mali est en deuil après les effroyables attaques terroristes ayant ciblé les unités de l’armée maliennes à Tessit, au Nord-Est du pays. L’Algérie a réagi ce jeudi à ces attaques terroristes en les condamnant énergétiquement.

Le Ministère des Affaires Étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a fait savoir que « l’Algérie condamne énergétiquement les attaques terroristes perpétrées contre des unités des Forces Armées Maliennes à Tessit ; dans la zone dite des « trois frontières », et qui ont causé de nombreux décès et blessés parmi les soldats maliens ».

Dans son communiqué, relayé par l’APS, le département du ministre Ramtane Lamamra a aussi indiqué que « l’Algérie présente ses condoléances aux familles et proches des victimes ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux blessés ».

« L’Algérie a assuré le peuple et le gouvernement maliens de sa solidarité et de son ferme soutien dans sa lutte contre le terrorisme », a encore indiqué le communiqué du Ministère des Affaires Étrangères.

De plus, l’Algérie « réitère son appel à une action vigoureuse et efficace aux niveaux régional et international pour l’élimination de ce fléau dont l’impact négatif sur la paix, la sécurité et le développement de l’Afrique ne cesse de s’aggraver ».

Le département du ministre Lamara a aussi souligné l’importance « d’une riposte collective de l’Afrique, dans le contexte des décisions prises par le Sommet Extraordinaire de l’Union Africaine à Malabo ». Mais aussi, « un rehaussement de l’effectivité du soutien de la Communauté internationale au bénéfice du Mali s’imposent plus que jamais à l’heure où le terrorisme redouble d’agressivité », a conclu le même communiqué.

Mali : quel est le bilan des attaques terroristes perpétrées à Tessit ?

Dimanche dernier, des terroristes ont perpétré des attaques contre des soldats maliens dans la ville de Tessit, située dans la zone dite des « trois frontières » entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Une région rurale, non contrôlée par l’État, est fréquemment ciblée par les attaques.

Au cours de cet assaut, l’armée malienne a réussi à neutraliser 37 terroristes ainsi que leurs équipements. Cependant, elle a enregistré un bilan lourd s’élevant à un total 42 soldats décédés. En effet, le gouvernement malien a mis à jour hier le bilan des pertes, faisant savoir que l’armée a déploré 42 morts et 22 blessés dans ses rangs.

Il convient de souligner que le gouvernement du Mali a annoncé un deuil national de trois jours « en hommage aux victimes civiles et militaires lors de l’attaque terroriste perpétrée à Tessit ».