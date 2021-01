L’Algérie réagit au « dérapage d’un journal français sur Tindouf »

Après la publication d’un article mentionnant la wilaya de Tindouf comme « une zone sous contrôle du Front Polisario », l’ambassadeur d’Algérie en France, Mohamed-Antar Daoud, a recadré l’hebdomadaire français Le Point, et a estimé qu’il s’agit « d’un grave dérapage ».

Selon les informations rapportées par l’Agence officielle, l’ambassadeur d’Algérie à Paris, Mohamed-Antar Daoud, a adressé une mise au point au directeur de la publication de l’hebdomadaire français Le Point, Etienne Gernelle, après la récente publication d’un article qui a fait référence à la wilaya de Tindouf comme étant une zone « sous contrôle du Front Polisario ».

« C’est avec un grand étonnement que j’ai pris connaissance de l’article publié par la rédaction numérique de votre journal (Le Point Afrique avec AFP) le 19 janvier à 11 h 45 sous l’intitulé : Manœuvres algériennes dans le Sahara près de la frontière marocaine, lequel s’appui sur une dépêche AFP », a indiqué le diplomate algérien.

En effet, M. Mohamed-Antar Daoud a fait remarquer qu’ « il aurait été utile, pour la rédaction de l’hebdomadaire, de vérifier les informations qu’elle a rapportées avant de verser dans les allégations dénuées de tout fondement sur l’appartenance territoriale de la wilaya de Tindouf ».

« Du moins, il aurait été plus simple et certainement plus crédible de reprendre fidèlement les paragraphes de l’AFP, comme l’exigent les règles d’éthique et de déontologie de la profession journalistique », a-t-il encore souligné.

« Tindouf est une partie intégrante de l’Algérie »

Dans sa mise au point, l’ambassadeur d’Algérie en France a cité des passages de l’article en question pour mettre la lumière sur les dérapages du journal français. En effet, il a souligné que « le chapô de l’article indique que l’Algérie a procédé à des manœuvres militaires dans la zone sous contrôle du Front Polisario ! Puis dans le corps du texte, il est même mentionné que Tindouf (sud) est une province du Sahara sous administration du Front Polisario et frontalière du Maroc ».

« Sans faire offense à vos connaissances en matière géographique et géopolitique, faut-il préciser que Tindouf est une partie intégrante de l’Algérie tel qu’il est d’ailleurs explicité dans la dépêche de l’AFP à laquelle fait référence votre rédaction », a-t-il précisé.

Enfin, M. Mohamed-Antar Daoud a estimé que « ce grave dérapage » appelle à une « réparation » de la part de la rédaction de l’hebdomadaire français, rajoutant que Le Point « saura trouver les termes adéquats pour rétablir la réalité des faits dans leur signifiant et leur signifié ».