L’Algérie rafle l’or face à 40 pays : Tebboune salue l’exploit aux Olympiades de mathématiques

L’Algérie a signé une performance qui marque les esprits. À Moscou, au cœur de la capitale russe, quatre étudiants de l’École nationale supérieure de mathématiques ont hissé haut les couleurs du pays en remportant la médaille d’or aux Olympiades internationales de mathématiques. Un succès net parmi une quarantaine de nations engagées, immédiatement salué par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Une équipe soudée qui hisse l’Algérie au sommet des Olympiades internationales de mathématiques

Le pays doit cette distinction à Benmalouka Mohamed Amir, Ait Hamdouche Haïtham, Boufedjiguene Abdenacer et Hamadi Abdellah. Tous quatre ont fait le déplacement à Moscou pour représenter l’Algérie dans un concours où chaque problème exige une démonstration claire. Une précision millimétrée et une réelle aisance dans les concepts avancés.

Cette médaille récompense également le travail de fond mené au sein de l’École nationale supérieure de mathématiques. L’institution s’affirme comme un vivier de compétences. Formant des étudiants capables d’évoluer dans des compétitions internationales réputées pour leur niveau élevé.

Olympiades internationales de mathématiques : Tebboune félicite les lauréats algériens

Par ailleurs, le président Abdelmadjid Tebboune a tenu à féliciter les participants en publiant un message spécial sur son compte X, dans lequel il écrit : « Félicitations à l’Algérie, l’or et la première place aux Olympiades internationales de mathématiques parmi 40 pays. Toutes nos félicitations aux représentants algériens ; Ben Malouka Mohamed Amir, Ait Hamdouche Haitham, Boufedjighen Abdelnasser et Hammadi Abdelilah, membres de l’équipe d’élèves de l’École nationale supérieure de mathématiques, pour cette performance exceptionnelle à Moscou, la capitale russe. Vous êtes notre fierté… Merci à vous ».

ألف مبروك للجزائر، الذهب والمرتبة الأولى بالأولمبياد الدولي للرياضيات من بين 40 دولة..ألف مبروك لممثلي الجزائر، بن ملوكة محمد أمير ، أيت حمدوش هيثم، بوفدجيغن عبد النصير، وحمادي عبدالإله، فريق طلبة المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات، على هذا الإنجاز الاستثنائي بالعاصمة الروسية… — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) November 29, 2025

Rappelons que les Olympiades internationales de mathématiques comptent parmi les compétitions les plus exigeantes du domaine. Les participants doivent résoudre plusieurs problèmes portant sur l’algèbre, la géométrie ou encore la théorie des nombres, chacun nécessitant une démonstration rigoureuse et complète.

Ainsi, ce niveau de difficulté donne tout son poids à la performance algérienne. D’autant que l’édition de Moscou a rassemblé des équipes venues d’une quarantaine de pays, toutes engagées dans une préparation intensive.

